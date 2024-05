Com Luis Díaz e James Rodríguez, Colômbia fará amistosos antes da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2024 - 18:41 Para compartilhar:

Os astros Luis Díaz e James Rodríguez lideram a lista de 28 jogadores da Colômbia para os amistosos anteriores à Copa América-2024, da qual dois serão retirados para o torneio continental que será disputado de junho a julho nos Estados Unidos.

A convocação para os jogos contra a seleção americana, em 8 de junho, e a Bolívia, no dia 15 do mesmo mês, também contará com a presença do campeão da Copa Libertadores pelo Fluminense, Jhon Arias, e do lateral Daniel Muñoz, que joga no Crystal Palace da Premier League.

O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, terá de descartar dois jogadores para a Copa América, em que a sua seleção divide o Grupo D com Brasil, Paraguai e Costa Rica.

Entre as maiores surpresas da lista estão Miguel Ángel Borja, artilheiro do argentino River Plate que não estava entre os jogadores que o treinador costumava convocar, e Jhon Durán, jovem promessa do Aston Villa.

A Colômbia está invicta há 21 jogos, 18 deles sob o comando de Lorenzo, e ocupa a terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 com 12 pontos, atrás de Argentina (16) e Uruguai (13), tendo disputado seis das 18 rodadas.

Lista de convocados da seleção colombiana:

Goleiros: Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Al-Nassr, KSA) e Álvaro Montero (Millonarios).

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING), Santiago Arias (Bahia, BRA), Carlos Cuesta (Genk, BEL), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Yerson Mosquera (Villarreal, ESP), Deiver Machado (Lens, FRA), Johan Mojica (Osasuna, ESP) e Jhon Lucumí (Bologna, ITA).

Meio-campistas: James Rodríguez (São Paulo, BRA), Jhon Arias (Fluminense, BRA), Matheus Uribe (Al-Saad, QAT), Ríchard Ríos (Palmeiras, BRA), Jorge Carrascal (Dínamo de Moscou, RUS), Jéfferson Lerma (Crystal Palace, ING), Juan Fernando Quintero (Racing, ARG), Sebastián Gómez (Coritiba, BRA) e Kevin Castaño (Krasnodar, RUS).

Atacantes: Luis Díaz (Liverpool, ING), Luis Sinisterra (Bournemouth, ING), Jhon Durán (Aston Villa, ING), Miguel Borja (River Plate, ARG), Yáser Asprilla (Watford, ING), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS) e Rafael Borré (Internacional, BRA).

das/ma/aam/am