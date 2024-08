Com lucro acima das expectativas, Workday fecha parceria com Equifax

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 10:36 Para compartilhar:

A Workday fechou uma parceria com a Equifax para agilizar processos de verificação de emprego e renda para seus clientes. Em comunicado divulgado no fim da tarde da quinta-feira, 22, a desenvolvedora norte-americana de software para gerenciamento de recursos humanos disse que o sistema de verificação da Equifax será lançado para clientes nos EUA em 2025. O serviço será oferecido sem custo adicional.

Também na quinta, a Workday divulgou balanço trimestral que superou as expectativas. A empresa garantiu lucro ajustado por ação de US$ 1,75 em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 31 de julho) e receita de US$ 2,09 bilhões.

Analistas consultados pela FactSet haviam previsto lucro por ação de US$ 1,74 e receita de US$ 2,07 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires