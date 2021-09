Com Luciano, São Paulo finaliza preparação para jogo contra o Atlético-MG; veja possível escalação Atacante do Tricolor se recuperou de um problema no olho e treinou na véspera da partida contra o Galo, pelo Brasileirão. Além dele, Crespo conta com o retorno de Léo

O São Paulo deve ter um importante reforço para o duelo contra o Atlético-MG, sábado (25), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. Luciano, recuperado de um problema no olho, treinou com o elenco nesta sexta-feira (24) e está à disposição de Hernán Crespo para ser relacionado.

O atacante desfalcou o treino de quinta-feira (23) e realizou tratamento em casa. Com a melhora do quadro, Luciano retornou ao CT da Barra Funda na sexta e deve atuar contra o líder do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o camisa 11 é opção para ser titular.

Na atividade de sexta-feira, Crespo realizou um treino tático e preparou a equipe que encara o Galo. Igor Vinicius está descartado para o confronto, se recuperando de um trauma no olho esquerdo. O choque ocorreu com William Maranhão, do Atlético-GO, no domingo. O lateral-direito ainda está vetado das atividades com contato.

Ainda, Orejuela também desfalcou os trabalhos com o grupo, em virtude de um estiramento na coxa esquerda. Ambos fizeram trabalhos individuais.

William e Thiago Couto, no Reffis, seguem fora. O único retorno é do zagueiro Léo, que cumpriu suspensão diante do América-MG. O Tricolor soma 26 pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão, com 21 partidas realizadas na competição.

A provável escalação do Tricolor conta com Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Galeano, Rodrigo Nestor, Luan, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Luciano (Pablo).

