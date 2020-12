Com Luan titular, São Paulo sofre menos gols; veja números do volante

A defesa do São Paulo foi um dos setores que mais tiveram mudanças durante as últimas partidas. Principalmente na dupla de zaga titular, que hoje é formada por Bruno Alves e Arboleda, mas que já teve Léo e Diego Costa como donos da posição. No entanto, uma coisa não muda: Luan como volante para proteger o sistema defensivo. E os bons números do jogador mostram os motivos de Fernando Diniz não tirá-lo da equipe.

Desde a sua entrada na equipe, logo após a derrota para o River Plate e consequentemente, a eliminação na Libertadores, e também o empate contra o Coritiba no Brasileirão, o Tricolor teve uma queda de 27% nos gols sofridos. Antes de entrar no time, o São Paulo havia disputado 12 confrontos e sofrido 13 gols, o que resulta em uma média superior a um tento por apresentação. Na época, o clube tinha a quinta melhor defesa da competição, atrás de Internacional (9), Fortaleza (10), Palmeiras (11) e Grêmio (12).

Com Luan entre os titulares, no entanto, o cenário mudou. Foram dez partidas e apenas cinco gols sofridos. Em cinco ocasiões, a equipe sequer foi vazada. Por conta disso, o São Paulo se tornou o time com a melhor defesa do Brasileiro, ao lado do Grêmio, com 20 tentos tomados.

– Estamos vivendo um grande momento e esperamos manter essa sequência positiva até o final do Brasileiro. Nosso elenco é muito forte e vem demostrando isso com boas atuações, tanto na parte defensiva como no ataque. Não chegamos à liderança por acaso e temos que manter os pés no chão. Sabemos que tem muito campeonato pela frente e vamos continuar pensando em um jogo de cada vez. O foco agora é em fazer uma grande partida contra o Botafogo – afirmou Luan.

Porém, no começo da temporada, Luan não era titular absoluto da equipe. Em seu lugar, Diniz optava por escalar Tchê Tchê ou até mesmo Vitor Bueno. Ao todo, Luan já disputou 68 partidas com a camisa do São Paulo, sendo 54 como titular, e deu uma assistência. Além disso, em 29 delas ajudou o time a sair de campo sem ser vazado.

– Fiquei um bom tempo sem jogar, mas segui treinando forte e esperando a minha oportunidade. Ela chegou e estou dando o meu máximo para aproveitar da melhor maneira possível. Fico feliz por estar contribuindo com o São Paulo. Praticamente, passei metade da minha vida aqui e tenho um enorme carinho pelo clube. Tenho o sonho de ganhar títulos com essa camisa e seguirei focado para continuar evoluindo e ajudando a equipe – finalizou.

Nos 17 últimos jogos com Luan titular, o São Paulo venceu 11, empatou cinco e perdeu um, aproveitamento de 74%. Ele espera manter o bom desempenho contra o Botafogo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da 18ª rodada.

São Paulo sem Luan como titular no Brasileiro 2020

13 jogos

6 vitórias

5 empates

2 derrotas

58% de aproveitamento

15 gols sofridos

Média 1,15 gol sofrido por jogo

São Paulo com Luan de titular no Brasileiro 2020

10 jogos

7 vitórias

3 empates

0 derrotas

80% de aproveitamento

5 gols sofridos

Média de 0,5 gol sofrido por partida

