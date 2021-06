Com Luan de volta, Corinthians inicia preparação para o Majestoso A comissão técnica contou com a volta do meia, que se recuperou de uma tendinite no adutor da coxa direita e treinou com o grupo. Ele pode ser a novidade para o clássico

Na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após o empate diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, e começou a preparação para o clássico diante do São Paulo. O Majestoso está marcado para esta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade pode ser a volta de Luan, recuperado.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 3 para o aquecimento. Em seguida, no Campo 2, o técnico Sylvinho comandou um trabalho de marcação pressão e passes em espaço curto. Por fim, organizou um enfrentamento em campo reduzido.

A comissão técnica contou com a volta de Luan, que se recuperou de uma tendinite no adutor da coxa direita e treinou com o grupo. Além dele, o atacante Léo Natel iniciou a transição com a preparação física após tratar uma luxação no ombro esquerdo. O meia pode ser a novidade do time contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. Léo deve ser desfalque.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19.

As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O Timão terá, na tarde desta terça-feira, o último treino preparatório para encarar o rival. Os jogadores farão a concentração no hotel dentro do CT Joaquim Grava. Com nove pontos, o Alvinegro é o 11º colocado no Brasileirão.

