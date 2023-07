Com ‘Luan City 2.0’, Luan Santana entra em disputado ranking do Spotify

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 12:55 Compartilhe

A tão sonhada carreira internacional já é realidade para Luan Santana. Além de suas idas aos Estados Unidos para encontros e trabalhos com compositores e produtores estrangeiros, ele vibra com a conquista no ranking mais desejado por artistas.

O EP lançado na semana passada, que integra o projeto “Luan City 2.0”, já atinge mais de 25 milhões de plays no Spotify e fez o cantor se tornar o único brasileiro no Top Global de álbuns pelo Spotify.

Além disso, desde o mês passado, Luan lidera nas rádios com sua “E aí”, faixa do atual projeto. Para completar tanto sucesso, o vídeo oficial chega na próxima sexta feira, às 12h.

A single traz assinatura de Lucas Medeiros, Marco Esteves, Renato Souza, Philippe Pancadinha e Dê Angelo. A canção em questão ganhou lançamento especial com força total uma semana depois que “Meio Termo” congestionou os streamers em todas as plataformas de áudio, como já demonstrava sua viralização prévia no TikTok, e também no YouTube, que consagrou o êxito da música em formato de videoclipe.

“Meio Termo” alcançou em poucos dias o posto de 42ª canção mais executada do Spotify e atingiu mais de 1,1 milhão de streams. No YouTube, o clipe somou mais de 6,9 milhões de visualizações, enquanto o TIKTOK já multiplicou o hit em mais de 2 mil criações.

Já “E Aí” abocanhou 191 mil streams desde que surgiu, corroborando o potencial de Luan para atrair multidões em todas as esferas que abraçam sua música.

Para o cantor, é uma satisfação ouvir o impacto que cada lançamento tem junto ao público, sempre tão receptivo e caloroso no que diz respeito a todos os seus trabalhos. E trazer “E Aí” bem no Dia dos Namorados pode ser também um convite ao amor para aqueles que se deixam estremecer por pequenas coisas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias