Com look transparente ousado, Anitta brinca sobre plásticas nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 8:24 Compartilhe

A cantora Anitta, de 30 anos de idade, combinou uma segunda pele transparente e uma microssaia de couro para um look, na noite de sábado, 9, e é claro que mostrou o modelito em suas redes sociais. A artista ainda usou um maxicinto cheio de correntes e rebites.

Além disso, contou com o toque do maquiador Hector Espinal, que também tem Rihanna entre suas clientes famosas e é responsável pela beleza de Anitta nos Estados Unidos.

Em vídeo nos Stories, e falando em espanhol, Anitta brincou com o amigo. “Uau, que linda! Que sorte ter encontrado bons cirurgiões plásticos nesta vida, porque assim não preciso de bons maquiadores”, disse Anitta, aos risos.

Na sequência, sentou no colo do maquiador e o exaltou como amigo e profissional: “Me deixou tão linda, amigo. Me deixou tão linda, meu Deus. A rua que se prepare para tanta beleza, saindo de casa assim, porque Hector Espinal me maquiou”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias