Com Liverpool perto do título, luta por vagas nas copas europeias vira foco no Inglês

Com o Liverpool perto de comemorar o título, grande parte do interesse do Campeonato Inglês na reta final da temporada está focada agora na luta pela classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, com sete equipes, separadas por 5 pontos, lutando por uma vaga… ou duas.

A Inglaterra lidera amplamente o ranking da temporada (graças aos resultados dos seus clubes nas competições europeias), o que torna muito provável que consiga inscrever cinco times na próxima Champions.

Tirando os três primeiros colocados (Liverpool, Arsenal e Nottingham Forest), que parecem já ter garantido a participação, a briga pelas vagas restantes promete dar emoção à reta final da temporada.

Faltando nove rodadas e 27 pontos em jogo, tudo parece possível para as demais equipes do topo da tabela, desde o Chelsea (4º com 49 pontos) ao Bournemouth (10º com 44).

– Arsenal ainda sonha com título –

Com o último fim de semana reservado para as quartas de final da Copa da Inglaterra, a Premier League volta nesta terça-feira com uma rodada de meio de semana em que serão realizadas duas partidas entre adversários diretos por vagas europeias.

A primeira será nesta terça-feira, no duelo londrino entre Arsenal e Fulham. A vitória dos ‘Gunners’ consolidaria o time do técnico Mikel Arteta na segunda colocação e permitiria que continuassem tendo chances (mínimas) de brigar pelo título contra o Liverpool, que disputa o derby contra o Everton (15º), em Anfield, na quarta-feira.

Por outro lado, a derrota significaria para o Fulham (8º com 45 pontos) um retrocesso nas sua luta pelas vagas europeias.

O outro duelo será entre Brighton (7º com 47 pontos) e Aston Villa (9º com 45) na quarta-feira e quem vencer vai encarar a reta final da temporada com uma vantagem.

– Derby em Stamford Bridge –

A equipe de Birmingham, no entanto, pode acabar pagando pelo esforço levando em conta que os jogadores comandados pelo técnico Unai Emery se classificaram para as quartas de final da Liga dos Campeões (com o PSG como adversário) e no sábado avançaram às semifinais da Copa da Inglaterra.

Também na quarta-feira, Manchester City (5º com 48 pontos), Newcastle (6º com 47 e um jogo a menos) e Bournemouth têm boas chances de somar pontos ao receber Leicester (19º), Brentford (11º) e Ipswich Town (18º), respectivamente.

No caso do City, o técnico Pep Guardiola espera que a classificação para as semifinais da FA Cup (depois de eliminar o Bournemouth no domingo) sirva para recuperar a confiança que levou a equipe ao topo nos últimos anos.

Quinta-feira será o dia do clássico entre Chelsea e Tottenham, decisivo para a permanência dos ‘Blues’ nas posições da Liga dos Campeões.

— Programação da 30ª rodada da Premiere League (horário de Brasília) e classificação:

– Terça-feira:

(15h45) Wolverhampton – West Ham

Arsenal – Fulham

(16h00) Nottingham – Manchester United

– Quarta-feira:

(15h45) AFC Bournemouth – Ipswich Town

Brighton – Aston Villa

Newcastle – Brentford

Southampton – Crystal Palace

Manchester City – Leicester

(16h00) Liverpool – Everton

– Quinta-feira:

(16h00) Chelsea – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 29 21 7 1 69 27 42

2. Arsenal 58 29 16 10 3 53 24 29

3. Nottingham 54 29 16 6 7 49 35 14

4. Chelsea 49 29 14 7 8 53 37 16

5. Manchester City 48 29 14 6 9 55 40 15

6. Newcastle 47 28 14 5 9 47 38 9

7. Brighton 47 29 12 11 6 48 42 6

8. Fulham 45 29 12 9 8 43 38 5

9. Aston Villa 45 29 12 9 8 41 45 -4

10. AFC Bournemouth 44 29 12 8 9 48 36 12

11. Brentford 41 29 12 5 12 50 45 5

12. Crystal Palace 39 28 10 9 9 36 33 3

13. Manchester United 37 29 10 7 12 37 40 -3

14. Tottenham 34 29 10 4 15 55 43 12

15. Everton 34 29 7 13 9 32 36 -4

16. West Ham 34 29 9 7 13 33 49 -16

17. Wolverhampton 26 29 7 5 17 40 58 -18

18. Ipswich Town 17 29 3 8 18 28 62 -34

19. Leicester 17 29 4 5 20 25 65 -40

20. Southampton 9 29 2 3 24 21 70 -49

./bds/mcd/pm/aam/cb