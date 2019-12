Com Liverpool isolado na liderança, briga por Champions é destaque na Inglaterra

Com o Liverpool isolado na liderança, o destaque da Premier League neste fim de semana será a briga pela zona de classificação para a Liga dos Campeões, uma disputa que envolve pelo menos oito equipes.

Somente o Leicester, segundo colocado a oito pontos do líder, parece ter a capacidade de impedir que o Liverpool vença seu primeiro título inglês em 30 anos.

Uma vitória no sábado na partida de abertura da 17ª rodada do Campeonato Inglês garantiria ao Liverpool o título simbólico de campeão do primeiro turno, já que não poderia mais ser alcançado pelo Leicester antes da 19ª rodada.

Esse título simbólico está muito perto de se concretizar, já que o Liverpool encara o lanterninha Watford, que tem 37 pontos a menos na tabela e apenas uma vitória no ano.

Em seguida, o Liverpool enviará a Birmingham seus reservas para encarar o Aston Villa na terça-feira (17) na Copa da Liga por causa do calendário cheio, que fará o time de Jürgen Klopp entrar em campo no dia seguinte pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, em Doha.

O Leicester, por sua vez, recebe o penúltimo colocado Norwich com o objetivo de pelo menos manter os 6 pontos de vantagem sobre o Manchester City (3º).

Os Citizens de Pep Guardiola, que já contam com 14 pontos de atraso sobre o Liverpool, sabem que praticamente deram adeus ao objetivo de reconquistar o título inglês, mas não podem relaxar, porque outras oito equipes ainda estão na briga pela classificação à Champions.

Entre essas equipes está o Arsenal (9º), justamente o adversário do City neste domingo.

O Chelsea (4º), que garantiu na terça-feira a classificação para as oitavas de final da Champions, receberá um Bournemouth (15º) que vem de cinco derrotas consecutivas.

– Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

(09h30) Liverpool – Watford

(12h00) Leicester – Norwich City

Sheffield United – Aston Villa

Chelsea – AFC Bournemouth

Burnley – Newcastle

(14h30) Southampton – West Ham

– Domingo:

(11h00) Wolverhampton – Tottenham

Manchester United – Everton

(13h30) Arsenal – Manchester City

– Segunda-feira:

(16h45) Crystal Palace – Brighton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 46 16 15 1 0 40 14 26

2. Leicester 38 16 12 2 2 39 10 29

3. Manchester City 32 16 10 2 4 44 19 25

4. Chelsea 29 16 9 2 5 31 24 7

5. Manchester United 24 16 6 6 4 25 19 6

6. Wolverhampton 24 16 5 9 2 23 19 4

7. Tottenham 23 16 6 5 5 30 23 7

8. Sheffield United 22 16 5 7 4 19 16 3

9. Arsenal 22 16 5 7 4 24 24 0

10. Crystal Palace 22 16 6 4 6 14 18 -4

11. Newcastle 22 16 6 4 6 17 23 -6

12. Brighton 19 16 5 4 7 20 24 -4

13. Burnley 18 16 5 3 8 21 29 -8

14. Everton 17 16 5 2 9 19 28 -9

15. AFC Bournemouth 16 16 4 4 8 18 24 -6

16. West Ham 16 16 4 4 8 18 28 -10

17. Aston Villa 15 16 4 3 9 23 28 -5

18. Southampton 15 16 4 3 9 18 35 -17

19. Norwich City 11 16 3 2 11 17 34 -17

20. Watford 9 16 1 6 9 9 30 -21

