Com Liverpool de olho, City e Arsenal colocam chances de título em jogo

AFP - 29/03/2024 - 16:17

O Campeonato Inglês não será decidido no próximo domingo, mas o panorama da luta pelo título pode ficar mais claro: o Manchester City (3º) recebe o líder Arsenal, com ambos já sabendo o resultado do duelo do Liverpool (2º) contra o Brighton (8º).

Todos os torcedores do futebol inglês estarão de olho no que vai acontecer no Etihad Stadium no confronto entre ‘Citizens’ e ‘Gunners’, e o time de Pep Guardiola não pode pensar em tropeçar se não quiser perder terreno.

A dez jogos do fim do campeonato, o City está um ponto atrás de Arsenal e Liverpool, mas tem um calendário terrível no mês de abril, já que na semana que vem recebe o Aston Villa (4º), antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e com o Crystal Palace no meio do caminho (6 de abril).

Outra atração do jogo contra o Arsenal será o duelo particular entre Guardiola e Mikel Arteta, que aprendeu todos os segredos do ‘mestre’ catalão nas três temporadas em que foi auxiliar no City (2016-2019), antes de assumir os ‘Gunners’.

O duelo em Manchester será disputado após o resultado do Liverpool, que horas antes recebe o Brighton, um adversário difícil e que vem mostrando um grande desempenho sob o comando do italiano Roberto de Zerbi.

Na luta por uma vaga na próxima Champions, o Aston Villa Aston Villa (4º) recebe o Wolverhampton (9º) no sábado, enquanto o Tottenham (5º) jogará em casa contra o Luton Town (17º).

Por sua vez, o Manchester United (6º, nove pontos atrás do Villa e a seis dos ‘Spurs’) precisa desesperadamente vencer o Brentford (15º) no sábado para não dar adeus às chances de disputar a principal competição do continente na próxima temporada.

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

(09h30) Newcastle – West Ham

(11h00) Chelsea – Burnley

Bournemouth – Everton

Nottingham – Crystal Palace

Sheffield United – Fulham

Tottenham – Luton Town

(14h30) Aston Villa – Wolverhampton

(17h00) Brentford – Manchester United





– Domingo:

(10h00) Liverpool – Brighton

(12h30) Manchester City – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

2. Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 56 29 17 5 7 60 42 18

5. Tottenham 53 28 16 5 7 59 42 17

6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0

7. West Ham 44 29 12 8 9 46 50 -4

8. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6





9. Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2

10. Newcastle 40 28 12 4 12 59 48 11

11. Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 2

12. Fulham 38 29 11 5 13 43 44 -1

13. Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 -11

14. Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 -15

15. Brentford 26 29 7 5 17 41 54 -13

16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10

17. Luton Town 22 29 5 7 17 42 60 -18

18. Nottingham 21 29 6 7 16 35 51 -16

19. Burnley 17 29 4 5 20 29 63 -34

20. Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50

bds/mcd/pm/cb

