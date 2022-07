Com limite de mudanças, Flamengo pode ter que escolher entre Varela e Pulgar na Libertadores Clube tem até o fim da semana para fazer três mudanças na lista antes das quartas de final. Jogo de ida contra o Corinthians é na próxima terça-feira, dia 2







Em negociações avançadas com Guillermo Varela e Erick Pulgar, o Flamengo pode ter que tomar uma decisão importante de olho nas quartas de final da Libertadores. Caso consiga regularizar ambos os reforços a tempo, o clube terá que escolher apenas um dois dois para inscrever na próxima fase do torneio.

Isso porque a Conmebol só permite três trocas em relação à lista da fase anterior, as oitavas de final. Como Everton Cebolinha e Arturo Vidal já estão garantidos como novidades, só sobra espaço para mais um.

Antes de tomar a decisão, o Flamengo terá que correr contra o tempo para regularizar os atletas. O regulamento da Libertadores informa que a apresentação do formulário de substituição de jogadores deve ser feita até 19h (horário de Brasília) de 30 de julho, próximo sábado.

O prazo, no entanto, é ainda mais curto. Para ser inscrito no torneio continental, o jogador precisa primeiro estar regularizado na CBF, associação membro da Conmebol. Como o BID (Boletim Informativo Diário) da entidade brasileira não abre aos finais de semana, o Flamengo precisa inscrevê-los até esta sexta-feira, às 19h.

Dessa forma, o clube rubro-negro tem um prazo curto para resolver toda a documentação da dupla. Por se tratarem de jogadores estrangeiros e de negociações internacionais, a missão do Flamengo torna-se ainda mais difícil.

Vale lembrar que, caso elimine o Corinthians nas quartas de final, o Flamengo poderá fazer outras três mudanças na lista antes da semifinal da Libertadores. O jogo de ida, na Neo Química Arena, será na próxima terça-feira, dia 2, enquanto que a volta será no Maracanã, na semana seguinte.

Possíveis trocas do Fla para as quartas da Libertadores:



1. Sai: Andreas Pereira / Entra: Everton Cebolinha

2. Sai: Willian Arão / Entra: Arturo Vidal

3. Sai: Gustavo Henrique / Entra: Varela ou Pulgar

Dorival terá influência na decisão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

LATERAL OU VOLANTE?

Caso os dois reforços sejam regularizados a tempo e a opção fique a cargo do Flamengo, o departamento de futebol do clube terá que decidir entre um lateral-direito e um volante. Neste caso, a tendência é que Pulgar leve vantagem em função da carência maior na posição.

Da lista de inscritos nas oitavas de final, o Flamengo perdeu Arão e Andreas Pereira, dois nomes que atuavam no setor. Atualmente, o clube conta apenas com João Gomes, Thiago Maia, Arturo Vidal e Diego para jogar nas funções de primeiro e segundo volante. Na lateral-direita, em contrapartida, o clube permanece com Rodinei e Matheuzinho à disposição.

