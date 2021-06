Com ligações com o futebol amador do Rio Grande do Sul, Arecuja prepara ida aos torneios profissionais Objetivo do clube é disputar as divisões de acesso do Campeonato Gaúcho a partir de 2022 e prepara filiação na Federação Gaúcha de Futebol

O Arecuja Alvorada FC está pronto para se tornar o mais novo clube profissional do Rio Grande do Sul. O famoso projeto social da cidade de Alvorada sempre teve grande ligação com o futebol amador e tem em sua escolinha uma verdadeira fábrica de revelações. O clube já ajudou a revelar nomes como o goleiro Renan Dida, do Azuriz, que está se transferindo para Portugal e o meio-campo Tetê, que brilha no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ambos com passagem pelo Grêmio, além do atacante Garrati, do Hercílio Luz.

Capitaneado pelo presidente Cesar Xavier, o projeto visa ter o Arecuja disputando as divisões de acesso do Campeonato Gaúcho já a partir de 2022. Para que essa ideia se torne realidade, o clube vem dando um passo de cada vez. Nesse momento a filiação na Federação Gaúcha de Futebol é objetivo a ser conquistado. Para isso, conta com o apoio da prefeitura da cidade.

– O apoio do secretário de esporte Jefferson Teixeira Santos e do prefeito José Arno Appolo do Amaral é fator relevante para o sucesso do projeto. Internamente, todo esse trabalho no clube só tem sido possível graças a chegada do Marcelo Silveira e da BF Sports, do Beto Fagundes. A ideia de profissionalizar surgiu pelo motivo de, ao longo de 20 anos, vermos passar pela nossa base vários talentos. Isso nos fez repensar nossa metodologia de trabalho – disse Cesar Xavier, presidente do Arecuja.

O pensamento da diretoria é utilizar o ano de 2021 para buscar parceiros e estruturar o clube. O Arecuja está no mercado em busca de profissionais experientes que possam ajudar na estruturação do projeto. Gaúcho, o diretor executivo e CEO Marcelo Silveira, que atualmente ocupa a gerência de futebol no Bagé FC e acumula passagens vitoriosas pelo futebol do Rio de Janeiro, foi o primeiro nome confirmado, e será, ao lado do presidente, o responsável pela montagem de todos os departamentos do clube.

– Temos que priorizar a organização e a estrutura. Independente da divisão, sempre busco a estrutura de Série A, e assim será aqui no Arecuja. Só a estrutura faz o profissional acreditar no projeto. Dentro das nossas limitações financeiras, iremos priorizar a modernidade. Vamos unificar todos os setores dentro clube para que possamos conquistar os nossos objetivos – contou Marcelo Silveira.

Com cerca de 210 mil habitantes, a cidade de Alvorada, que é vizinha da capital, Porto Alegre, não conta com um clube profissional. Com a população apaixonada por futebol, o Arecuja sonha em se tornar o time do coração do morador local. Vale lembrar que o Internacional mantém na cidade o seu Centro de Treinamento das categorias de base, a Morada dos Quero-Queros, onde inclusive manda alguns dos seus compromissos.

