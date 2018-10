Com Libertadores na mira, Bruno Henrique mira fim de jejum no Santos

O clássico contra o Corinthians será mais uma oportunidade para Bruno Henrique encerrar o seu jejum de gols no Santos. O atacante não marca há nove jogos, mas garante que a situação não o incomoda. Apesar disso, trabalha para modificar esse cenário no confronto marcado para sábado e válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Não marco há alguns jogos, mas sempre entro em campo para dar o meu melhor. Às vezes não faço gol, mas ajudo taticamente. Se sair agora vou ficar muito feliz, ainda mais se tratando de clássico. Se não, continuarei trabalhando e na hora certa em que a oportunidade aparecer eu vou marcar”, disse, em entrevista ao site oficial do Santos.

O confronto com o Corinthians ganhou em importância para o Santos, pois o clube se aproximou da zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores com os resultados de sábado – ascendeu para o sétimo lugar, com 45 pontos, a seis do sexto colocado Atlético Mineiro.

E Bruno Henrique não escondeu a torcida contra o time de Belo Horizonte, que no fim de semana vai enfrentar o América Mineiro, lembrando que os clubes vão se enfrentar na penúltima rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

“Sempre entramos em campo para vencer e subir na tabela. Com um tropeço do Atlético-MG e uma vitória nossa podemos ficar bem mais próximos do G6. Vamos atrás de mais um bom resultado para encostar cada vez mais nos adversários de cima para seguir brigando pela Libertadores”, disse.