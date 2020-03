Com Libertadores e Paulistão, São Paulo inicia sequência de 4 jogos no Morumbi

Após jogar contra o Binacional na altitude de 3.825 metros de Juliaca, no Peru, e emendar a viagem a Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP, o São Paulo inicia nesta quarta-feira uma sequência caseira. Serão quatro jogos seguidos no estádio do Morumbi, diande de sua torcida.

Nesta quarta-feira, às 21h30, a equipe recebe a LDU, do Equador, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Na estreia, o São Paulo perdeu por 2 a 1, de virada, para o Binacional.

O Morumbi receberá bom público, já que até a tarde de segunda-feira mais de 30 mil ingressos haviam sido vendidos. Um dos líderes do elenco, o goleiro Tiago Volpi pediu apoio da torcida. “Sem dúvidas vai ser uma decisão. A Libertadores não te permite vacilar. Esperamos o Morumbi lotado para ganharmos e embolarmos o nosso grupo.”

No sábado, o time do técnico Fernando Diniz voltará a pensar no Campeonato Paulista. O clássico contra o Santos será realizado a partir das 19h. O São Paulo é o líder do Grupo C, com 15 pontos, dois a mais do que o Mirassol. Inter de Limeira, com dez pontos, e Ituano, com nove, completam o grupo.

No dia 17, terça-feira, o Morumbi receberá novamente um duelo válido pela Libertadores. O São Paulo enfrentará o River Plate, time argentino que é o atual vice-campeão do torneio. A partida está marcada para as 21h30.

Por fim, o São Paulo encerra a sequência caseira no dia 21, sábado, contra o Red Bull Bragantino. O jogo será válido pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão e vai começar às 19h.