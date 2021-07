Com Libertadores e Brasileirão, São Paulo define programação da semana Tricolor tem partida contra o Racing na terça-feira, além de jogar no Morumbi no sábado, diante do Fortaleza. Apesar da sequência de partidas, elenco não terá viagens na semana

O São Paulo terá uma semana cheia, com jogo pela Libertadores e duelo com um dos times da parte de cima do Campeonato Brasileiro para a sequência da temporada. Depois de vencer o Bahia, no Morumbi, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos.

Além do treino do último domingo, o time treina na segunda-feira no CT da Barra Funda, de olho no jogo contra o Racing-ARG, às 21h30, no Morumbi, na terça-feira (13), pela ida das oitavas de final da Libertadores. Além do jogo na terça, o elenco também trabalha neste dia na parte da manhã.

Na quarta-feira, a comissão técnica ainda não definiu qual será a programação do elenco tricolor.

Na quinta, o time se reapresenta no CT da Barra Funda, desta vez em preparação para enfrentar o Fortaleza, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, mais um treinamento, desta vez na parte da manhã.

Para fechar a semana, o jogo no sábado contra o Leão, às 17h, e mais um treinamento no domingo.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO



Segunda-feira (12/07)

Treinamento

CT da Barra Funda

Terça-feira (13/07)

Treinamento

CT da Barra Funda

São Paulo x Racing-ARG – 21h30 – ida das oitavas da Libertadores

Estádio do Morumbi

Quarta-feira (14/07)

A definir

Quinta-feira (15/07)

Treinamento

CT da Barra Funda

Sexta-feira (16/07)

Treinamento

CT da Barra Funda

Sábado (17/07)

São Paulo x Fortaleza – 17h – 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio do Morumbi

Domingo (18/07)

Treinamento

CT da Barra Funda

