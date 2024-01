Com leucemia, filha de Roberto Justus dá mais detalhes do diagnóstico: ‘Teria que parar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/01/2024 - 21:59 Para compartilhar:

Fabiana Justus, 37 anos, filha de Roberto Justus, foi diagnosticada com leucemia. Neste sábado, 27, ela deu mais detalhes de como recebeu o diagnóstico e a relação com o seu caçula, Luigi, de 5 meses.

Em um vídeo emocionado em suas redes sociais, ela abraça seu filho e chora. Veja abaixo a descrição do post.

“Soube nesse dia que teria que parar de amamentar.”

E completa: “foram 5 meses de amamentação exclusiva… 5 meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei tb do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê… sou grata por isso! MUITO grata! Depois de mamar, o Luigi deitou no meu ombro e ficou assim, cantando. Eu obviamente não consegui conter a minha emoção!”

Diagnóstico

Na quinta-feira, 25, ela desabafou e confirmou a informação, também em suas redes sociais.

“Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, disse a influenciadora digital.

Fabiana recebeu o diagnóstico após ir ao pronto-socorro “por conta de uma dor nas costas esquisita e febre”. “E desde então, eu não saí mais”, relatou.

Segundo ela, tudo foi muito rápido. No entanto, está confiante pela cura. “Já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura.”

“Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade”, desabafou.

