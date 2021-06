Com lesionados e convocados, São Paulo terá mudanças no meio-campo; veja opções contra o Atlético-GO Liziero, convocado para a seleção olímpica e Luan, machucado, não poderão jogar. Além deles, Benítez também segue fora e comissão técnica terá que escolher opções no elenco

O São Paulo terá o meio-campo diferente na escalação das últimas partidas. Com quatro desfalques no setor, a comissão técnica terá que ‘quebrar a cabeça’ para definir os titulares da posição, no jogo deste sábado, contra o Atlético-GO, às 19h, em Goiânia

Welington renovou: veja até quando vão os contratos dos jovens revelados no São Paulo



Luan e Benítez ficarão fora por lesão, enquanto Liziero está convocado para a seleção olímpica e já seria desfalque. Além disso, Daniel Alves, que joga como ala e às vezes aparece nessa faixa do campo também não joga.

Começou o Brasileirão! Baixe o aplicativo do LANCE!

Sendo assim, são pelo menos quatro desfalques no setor. O mais comum é Igor Vinicius no lugar de Dani Alves e Gabriel Sara na vaga de Benítez. No entanto, os volantes são uma incógnita. Nestor deve ganhar uma vaga no time com a ausência de Liziero. Porém, para a vaga de Luan, o São Paulo tem dúvidas.

Pelo menos três jogadores disputam posição pela vaga do camisa 13. William, Shaylon e Talles podem jogar na função. O primeiro entraria caso a comissão técnica optasse por um time mais cadenciado, sem perder a sua estrutura habitual. Inclusive, ele foi titular na derrota para o 4 de Julho-PI, na última terça.

Já Shaylon vem ganhando chances com Crespo. Antes descartado para a temporada, o meia teve boas atuações e conseguiu seu espaço. Ele jogou os 90 minutos contra o 4 de Julho-PI e vem entrando no segundo tempo quando os titulares jogam. Caso comece jogando, o São Paulo entraria com dois armadores: ele e Gabriel Sara, deixando somente Nestor como homem de marcação no meio.

Para fechar, Talles também pode ser uma opção para a equipe do São Paulo. Cria das categorias de base, o jovem de 18 anos vem sendo utilizado no segundo tempo das partidas e caso entrasse, seria uma surpresa na equipe do Tricolor Paulista.

E MAIS:

Veja também