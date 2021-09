Com lesão no joelho, Messi vai desfalcar o PSG no jogo de sábado contra o Montpellier

O astro do Paris Saint-Germain Lionel Messi, com uma lesão no joelho, vai desfalcar sua equipe no sábado no jogo em casa contra o Montpellier, pela oitava rodada do campeonato francês, anunciou seu clube nesta sexta-feira.

O argentino “voltou a correr hoje de acordo com o protocolo de cuidados estabelecido”, disse o clube. “Uma nova avaliação será feita no domingo”, acrescentou o PSG, que enfrenta o Manchester City na Liga dos Campeões na terça-feira.

“Espero que tudo corra bem e ele volte à equipe”, disse o técnico Mauricio Pochettino em entrevista coletiva, se referindo ao duelo contra o time inglês. “Esperamos que ele esteja lá. Precisamos ser cautelosos e ver como as coisas evoluem nos próximos dias.”

O time parisiense anunciou na última terça que, devido a “uma pancada no joelho esquerdo” contra o Lyon, no domingo, o argentino foi submetido a uma ressonância magnética que “confirmou sinais de contusão óssea”.

Messi já ficou de fora do jogo fora de casa de quarta-feira diante do Metz, onde o PSG venceu por 2 a 1.

Titular por duas vezes desde que foi contratado pelo clube francês, o craque argentino busca o primeiro gol fora do Barcelona. Nesta sexta-feira não apareceu nos 15 minutos que a imprensa conseguiu acompanhar o treino do Paris Saint-Germain.

Tampouco vão enfrentar o Montpellier o italiano Marco Verratti, com problemas no joelho, e o espanhol Sergio Ramos, que ainda não conseguiu estrear com a camisa do PSG.

