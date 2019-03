Com lesão na coxa, Deyverson vai desfalcar Palmeiras por até três semanas

O atacante Deyverson sofreu uma lesão na coxa direita e vai desfalcar o Palmeiras por até três semanas. O departamento médico do clube concluiu nesta terça-feira a avaliação do quadro do jogador, que sofreu uma pancada durante o treino da segunda-feira. A tendência é que ele tenha condições de voltar a atuar somente em uma possível participação do clube na final do Campeonato Paulista.

Deyverson estava prestes a voltar a atuar pelo time após cumprir uma longa suspensão. O atacante ficou afastado por seis partidas no Paulistão depois de ter cuspido no corintiano Richard no clássico realizado em 2 de fevereiro. O retorno dele estava liberado para a próxima rodada, nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, porém a lesão adia o plano de Deyverson de voltar a atuar pelo Estadual.

A lesão na coxa também deve tirá-lo das duas próximas partidas do Palmeiras na Copa Libertadores. Nos dias 2 e 10 de abril, a equipe vai enfrentar o San Lorenzo, em Buenos Aires, e depois receber o Junior Barranquilla, no Allianz Parque. Deyverson atuou no último compromisso do time pela competição, contra o Melgar, do Peru, e inclusive marcou um gol na vitória por 3 a 0.

Sem Deyverson, o técnico Luiz Felipe Scolari volta a ter Borja como principal opção para o ataque. No sábado, após o clássico com o São Paulo, o treinador admitiu estar desapontado com o rendimento do colombiano, porém não tem no elenco outra opção de centroavante que esteja inscrito para a disputa do Estadual.