Com lesão de Maycon, ‘fantasma do DM’ volta a assombrar o Corinthians

Quando o Corinthians pensou que finalmente veria o seu departamento médico vazio, veio a confirmação de que o volante Maycon fraturou um dos dedos do pé esquerdo em uma dividida com Thiago Maia, logo no início da derrota corintiana para o Flamengo, na última terça-feira (2), pelo confronto de ida das quartas de final Copa Libertadores.

Nos últimos dias, o meia Renato Augusto chegou a reta final do seu processo de transição física, após se recuperar de um problema na panturrilha que o tirou de campo por quase dois meses. O meia-atacante Willian, que ficou fora do duelo contra o Fla, por conta de uma tendinite, também trabalhou em campo nos últimos dias.

Com isso, a expectativa da comissão técnica era ter o elenco praticamente completo para uma sequência decisiva de compromissos nas próximas duas semanas. A exceção é feita para Paulinho, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há três meses e não jogará mais nesta temporada.

O Timão não informa o tempo de recuperação da lesão de Maycon, mas segundo informações levantadas pelo LANCE!, a tendência é que seja entre seis e oito semanas.

A ideia do técnico Vítor Pereira era ter a força máxima do elenco para tentar reverter a desvantagem não só contra o Flamengo, pela Libertadores, mas também na Copa do Brasil, contra o Atlético-GO.

Assim como foi contra o clube carioca, o Timão perdeu a partida de ida das quartas de final por 2 a 0, diante do Dragão. A diferença é que na competição nacional, o clube alvinegro tem a missão da remontada jogando em casa, diferentemente do que ocorrerá na Liberta.

Além dos confrontos decisivos nas competições mata-mata, o Corinthians também tem pela frente um compromisso fundamental pelo Brasileirão no próximo sábado (13). O Time do Povo recebe o Palmeiras, na Neo Química Arena.

Além da rivalidade natural do Dérbi, ele pode significar muito na busca pelo título brasilerio, isso porque atualmente o Verdão lidera a competição, com o Timão em segundo, tendo apenas quatro pontos de diferença entre eles. Ainda assim, antes, as duas equipes têm compromissos pelo Brasileirão que antecedem o clássico. Neste fim de semana, os corintianos encararam o Avaí, fora de casa, enquanto os palmeirenses recebem o Goiás, no Allianz Parque.

A tendência é que Maycon não se recupere a tempo de todas essas partidas.

Para a posição, o Corinthians conta com Cantillo, Du Queiroz, Fausto Vera, Giuliano, Renato Auguto, Roni e Xavier.

HISTÓRICO DE MAYCON



Essa não é a primeira lesão de Maycon na temporada. No início de junho o atleta sofreu uma lesão de grau três no músculo adutor da coxa direita e ficou fora dos gramados por mais de um mês.

O camisa 5 havia se recuperado e voltado a jogar há três semanas, na vitória corintiana sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 20 de julho.

