Com LeBron James, Lakers fazem homenagem a Bryant

ROMA, 1 FEV (ANSA) – O Los Angeles Lakers fez uma homenagem na noite de ontem (31) ao jogador Kobe Bryant, morto há uma semana em um acidente de helicóptero nos Estados Unidos com sua filha Gianna, de 13 anos, e mais sete pessoas. A homenagem ocorreu no primeiro jogo do Los Angeles Lakers desde a morte do astro, disputado no Staples Center, contra o Portland Trail Blazers, que venceu o jogo por 127 a 119.

As cadeiras da arquibancada foram cobertas por camisetas com o nome e número de Bryant. Os jogadores dos Lakers também fizeram o aquecimento com os uniformes de números 8 e 24, em memória do astro. O cantor Usher se apresentou no centro da quadra, onde cantou “Amazing Grace”, com um buquê de flores que formava os números 8 e 24. No telão, eram exibidos trechos de entrevistas e fotos de Bryant com a família, além do nome das outras vítimas do acidente. A homenagem também contou com um discurso emocionado de LeBron James. “Essa é uma celebração de 20 anos de sangue, suor, lágrimas… da determinação para ser o maior possível”, disse.

“Kobe é um irmão para mim e, desde quando eu estava no ensino médio, onde o observava de longe, até quando entrei para esta liga, aos 18 anos, onde o observei de perto, a única coisa que compartilhamos foi a determinação em querer vencer e em ser ótimo”, contou. (ANSA)