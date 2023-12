Com Kayky Brito recuperado, Tamara Dalcanale faz desabafo nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2023 - 3:51 Para compartilhar:

Tamara Dalcanale usou o Instagram nesta terça-feira, 12, para conversar com seguidores. A postagem aconteceu cerca de três meses depois do atropelamento de seu marido, Kayky Brito. Nos stories, a jornalista relatou que pretende ser mais ativa na rede social com a retomada da vida normal.

“Depois de mais de três meses que minha vida virou de pernas para o ar eu começo a ficar um pouquinho mais à vontade de voltar a movimentar o Instagram. Muita coisa aconteceu e segue acontecendo, e eu precisei desse tempo para mim. Para entender tudo o que estava acontecendo”, começou ela.

“Independentemente de qualquer coisa, é preciso seguir, por mim e pelas três pessoinhas que dependem totalmente de mim”, continuou ela, mostrando os filhos Felipe (7), Carolina (5) — frutos de um relacionamento anterior — e Kael (2), de seu casamento com Kayky.

E concluiu: “Queria dizer que, a partir de hoje, eu vou voltar a postar mais coisas do meu dia a dia, da minha vida, das coisas as quais eu acredito e que fazem sentido para mim e para o meu espírito. E que assim a gente possa se conectar ainda mais.” Assista aqui.

Em seu desabafo, no entanto, Tamara não citou o marido. Depois do atropelamento do ator, circularam pela web rumores de que os dois estariam em crise — e eles chegaram, inclusive, a trocar “unfollows” no Instagram. Apesar disso, eles recentemente posaram juntos para fotos em família no aniversário de Kael.

