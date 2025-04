Com Juscelino, Lula já fez dez trocas em ministérios no mandato; veja quais foram

Com o anúncio do pedido de demissão do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sobe para dez o número de mudanças na Esplanada realizadas pelo presidente Lula (PT) desde o início do mandato, em janeiro de 2023. A carta de demissão foi enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fim da tarde desta terça-feira, 8.

A saída do ministro ocorre no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia por suspeita de desvio de emendas parlamentares.

Trocas anteriores

— Em abril de 2023, Gonçalves Dias foi trocado por Marcos Antônio Amaro dos Santos no GSI (Gabinete de Segurança Institucional);

— em junho de 2023, Daniela Carneiro deu lugar a Celso Sabino no Turismo;

— em setembro de 2023, de uma vez só, Ana Moser e Márcio França foram substituídos por André Fufuca e Silvio Costa Filho nas pastas dos Esportes e Portos e Aeroportos, respectivamente. França foi realocado para o recém-criado Ministério do Empreendedorismo;

— em fevereiro de 2024, Flávio Dino foi indicado para o STF (Supremo Tribunal Federal) e deu lugar a Ricardo Lewandowski na Justiça e Segurança Pública;

— em setembro de 2024, Silvio Almeida foi denunciado por assédio moral e sexual, e substituído por Macaé Evaristo nos Direitos Humanos;

— no início de 2025, o marqueteiro Sidônio Palmeira assumiu a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) após a saída de Paulo Pimenta.

— Juscelino Filho (União Brasil) entregou o cargo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em investigação sobre desvio de verbas federais; ainda não há definição de sucessor.