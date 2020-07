Com jogos somente em Salvador, Copa do Nordeste voltará no dia 21

Primeira competição organizada pela CBF a ser retomada, a Copa do Nordeste já tem data para o reinício. Será no dia 21 deste mês, e com uma novidade: todos os jogos serão disputados em Salvador. A capital baiana vai sediar as 16 partidas restantes da competição.

De acordo com a CBF, será o primeiro torneio entre clubes de estados diferentes a ser realizado em sede única. A tabela da competição, os protocolos de saúde e os estádios que receberão os jogos ainda não foram definidos. A Arena Fonte Nova, o Barradão e o Pituaçu são os candidatos naturais a sediarem as partidas.

Reunindo 16 clubes, a Copa do Nordeste ainda tem cinco datas para realizar seus jogos. Será finalizada no dia 4 de agosto. Desta forma, vai evitar conflitos de tabela com o Campeonato Brasileiro, a ser retomado no dia 9. As Séries B e C voltarão um dia antes.

A Copa do Nordeste havia sido paralisada em razão da pandemia do novo coronavírus. Os times foram impedidos de jogar a oitava e última rodada da primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo avançarão às quartas de final, com jogos únicos tanto nas quartas quanto nas semifinais. A final será disputada em dois jogos.

Quando parou, a competição tinha o Fortaleza como líder do Grupo A, com 14 pontos. Em seguida, vinha o Bahia, com a mesma pontuação. Ambos já estão garantidos na fase seguinte da competição. No Grupo B, a primeira posição pertence ao Confiança, com 13. O Vitória aparece em segundo, com os mesmos 13 pontos. As duas equipes ainda não confirmaram a classificação.

O retorno aos gramados, contudo, poderá render disparidades nos jogos. Isso porque dos 16 times da Copa do Nordeste, dois ainda não retornaram aos treinos: River-PI e Imperatriz. Já Ceará e Fortaleza foram as primeiras equipes da região a retomar as atividades.

