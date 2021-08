Com jogos em rodadas distintas, Operário, Náutico e Guarani tentam G4 da Série B

A terça-feira de Série B do Campeonato Brasileiro terá dois jogos de rodadas distintas. Enquanto CSA e Náutico vão encerrar a 20ª rodada em Maceió (AL), Guarani e Operário vão abrir a 21ª rodada em Campinas (SP). Pernambucanos, paulistas e paranaenses ainda tentarão entrar no G4 – zona de acesso.

Embalado por quatro jogos sem derrota, sendo três vitórias seguidas, o CSA receberá o Náutico no Rei Pelé, às 21h30. Ao vencer o lanterna Brasil-RS por 1 a 0, o clube alagoano chegou aos 28 pontos na décima posição e passou a vislumbrar o G4.

O Náutico já esteve lá e até liderou a Série B por dez rodadas, mas agora não passa do modesto oitavo lugar com 30 pontos. Derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, o time pernambucano terá a estreia do técnico Marcelo Chamusca para encerrar a série de cinco derrotas consecutivas.

No Brinco de Ouro da Princesa, às 19 horas, Guarani e Operário farão duelo de seis pontos. Sem vencer há três rodadas e vindo de derrota para o Vitória por 1 a 0, o Guarani estacionou na nona colocação com 30 pontos. Um pouco acima, no sexto lugar com 32 pontos, a um do G4, o Operário tentará aumentar para seis jogos a invencibilidade. O clube paranaense bateu o Vasco por 2 a 0 na abertura do returno.

A 21ª rodada terá jogos ao longo de toda a semana e será encerrada apenas no domingo. Confira os jogos da 21ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

19 horas

Guarani x Operário

QUARTA-FEIRA

16 horas

Vila Nova x Avaí

QUINTA-FEIRA

17 horas

Confiança x Goiás

SEXTA-FEIRA

19 horas

Brasil-RS x Remo

21h30

Coritiba x Botafogo

SÁBADO

18h45

Brusque x Londrina

21 horas

Sampaio Corrêa x CSA

DOMINGO

16 horas

Náutico x Vitória

CRB x Cruzeiro

Vasco x Ponte Preta

Veja também