Com jogo dentro e fora de casa, São Paulo define programação da semana Tricolor se reapresentou nesta segunda-feira, de olho na partida diante do Cuiabá, na quarta-feira, às 19h, no Morumbi. Equipe joga domingo, contra o Ceará, em Fortaleza

O São Paulo tenta juntar os cacos após a derrota para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco de Hernán Crespo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (21), de olho na partida contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira (23), ás 19h, no Morumbi.

ATUAÇÕES: Liziero falha feio no segundo gol do Santos e São Paulo não mostra reação fora de casa



Além do treinamento de segunda, o São Paulo tem mais duas atividades, uma na terça e outra na quarta de manhã, antes da partida contra os cuiabanos. Despois do jogo, o elenco folga na quinta-feira.

Na sexta, mais uma reapresentação, desta vez em preparação para o duelo contra o Ceará, no próximo domingo (27), às 20h30, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O sábado é de treino e viagem para o confronto diante do Vozão.

No domingo, o elenco ainda treina no hotel na parte da manhã antes do jogo. O departamento médico do São Paulo tenta recuperar alguns lesionados para a semana, como o volante Luan e o ala Daniel Alves. Martín Benítez, que entrou no segundo tempo contra o Santos, pode ser novidade entre os titulares.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO

Segunda-feira (21/06)

Treinamento

CT da Barra Funda

Terça-feira (22/06)

Treinamento

CT da Barra Funda

Quarta-feira (23/06)

Treinamento

CT da Barra Funda

São Paulo x Cuiabá – 19h – 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Quinta-feira (24/06)

Livre

Sexta-feira (25/06)

Treinamento

CT da Barra Funda

Sábado (26/06)

Treinamento e vagem para Fortaleza

Domingo (27/06)

Treinamento no hotel em Fortaleza

Ceará x São Paulo – 20h30 – 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Arena Castelão

