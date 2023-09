Com jogadores de Palmeiras e Corinthians, Uruguai convoca seis atletas que atuam no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2023 - 13:51 Compartilhe

O técnico Marcelo Bielsa divulgou nesta segunda-feira a lista de atletas convocados para a seleção do Uruguai visando a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Deixando de fora medalhões como Suárez e Cavani, o treinador argentino escolheu seis nomes que atuam no futebol brasileiro com destaque para o corintiano Bruno Méndez e o palmeirense Piquerez.

Além dos dois clubes paulistas, mas quatro equipes brasileiras cederam atletas para os dois jogos que os uruguaios vão disputar. O goleiro Rochet do Internacional, o lateral Puma Rodríguez do Vasco, o meia Carballo do Grêmio e o atacante Canobbio do Athletico-PR, integram a lista.

Pela ordem dos jogos das eliminatórias da América do Sul, o Uruguai vai enfrentar o Chile no dia 8 de setembro na primeira rodada, e depois volta a campo para encarar a seleção equatoriana no dia 12.

Para este início de torneio, o técnico argentino decidiu abrir mão de seus medalhões. O atacantes Suárez, do Grêmio, e Cavani, do Boca Juniors, ambos com 36 anos, não foram chamados. Machucado, o flamenguista Arrascaeta também ficou de fora da lista.

Como as partidas estão dentro da data Fifa, o Campeonato Brasileiro vai ser paralisado durante a realização dos duelos para que os times com atletas convocados não sejam prejudicados.

