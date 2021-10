Com João Victor suspenso, Raul Gustavo deve ganhar nova chance no time titular do Corinthians Jovem zagueiro treinou ao lado de Gil no time titular no primeiro trabalho tático da semana e deve ser confirmado no lugar de seu companheiro. Defensor volta a ter oportunidade

O Corinthians terá uma mudança obrigatória para enfrentar o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. Isso porque João Victor levou o terceiro amarelo no clássico contra o São Paulo e está suspenso para a 28ª rodada do Brasileirão-2021. Em seu lugar, o substituto deve ser mesmo Raul Gustavo, que voltará a ter uma chance no time titular de Sylvinho neste campeonato.

A escolha parece simples, pois trata-se do único zagueiro que tem sido levado para o banco de reservas nas partidas da competição nacional. Mas Sylvinho nem sempre pensou nisso como óbvio, já que segundo informação do GE, o treinador corintiano cogitou escalar Xavier no setor, o que foi prontamente criticado pelos torcedores alvinegros nas redes sociais nos últimos dias.

No entanto, de acordo com a apuração da reportagem, isso não deve acontecer. Na última quinta-feira, dia do primeiro treino tático de olho no duelo com o Inter, Sylvinho escalou Raul Gustavo para atuar ao lado de Gil na zaga. Deve ser ele mesmo o substituto de João Victor, mas isso provocará uma mudança de posicionamento na dupla, já mostrada durante a atividade.

Canhoto, Raul Gustavo atuará pelo lado esquerdo da zaga, enquanto Gil que costuma jogar por ali, será deslocado para o lado direito, posição que João Victor ocupa e que se consagrou como um dos melhores do Brasileirão. A tendência é que essa formação se repita no treino desta sexta e deste sábado.

Será a segunda vez em que Raul será acionado para substituir um companheiro suspenso. Na 20ª rodada, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa, o jovem ocupou o lugar de Gil, que havia levado o terceiro amarelo contra o Juventude, no jogo anterior. Naquela partida, não foi necessária a mudança de posição, pois João Victor permaneceu na direita e Raul entrou pela esquerda.

Mas não foi o único jogo que o camisa 34 atuou no Brasileirão. Na primeira rodada, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, Raul foi titular na derrota por 1 a 0. Naquela época ele vinha sendo presença no 11 inicial, justamente ao lado de Gil, em formação que deverá ser repetida neste domingo. A partir da segunda rodada, porém, o zagueiro de 22 anos perdeu espaço para João Victor.

Será mais uma oportunidade para Raul Gustavo mostrar que dá conta do recado e que não é preciso utilizar de improvisações no setor enquanto ele estiver no elenco. Até aqui, ele tem 13 jogos como profissional do Corinthians e marcou dois gols, ambos pelo Paulistão-2021. Durante a última janela de transferências, o zagueiro quase foi negociado com o Bordeaux-FRA, que teve problemas relacionados ao fair play financeiro e a negociação foi encerrada.





