Com João Fonseca na arquibancada, Melo e Matos vencem e vão à final de duplas do Rio Open

O Brasil está na final do Rio Open. Marcelo Melo e Rafael Matos avançaram à decisão da chave de duplas, na noite desta sexta-feira, ao vencerem o italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 10/5, em 1h44min. A partida foi acompanhada de perto por João Fonseca na quadra 1 do Jockey Club Brasileiro.

Matos tenta o bicampeonato no maior torneio da América do Sul, de nível ATP 500. No ano passado, ele se tornou o primeiro brasileiro campeão do Rio Open ao levantar o troféu de duplas, jogando ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Desta vez, o parceiro é o veterano compatriota Marcelo Melo, campeão em Roland Garros e Wimbledon.

Na final, que deve começar por volta de 20h deste sábado, Matos e Melo vão enfrentar os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar, que surpreenderam os principais favoritos ao título, os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni, que formam a dupla cabeça de chave número 1, por duplo 6/4.

Será a quarta decisão de Matos e Melo jogando juntos. Eles têm um título e dois vices, um deles justamente na semana passada, no ATP 250 de Buenos Aires. No ano passado, perderam a decisão em Washington. Melo vai disputar a final do Rio Open pela terceira vez, ainda em busca do seu primeiro título. Ele foi vice em 2014 ao lado do espanhol David Marrero, e em 2023, com o colombiano Juan Sebastian Cabal.

“Para mim, é muito especial voltar a uma final aqui. Juntando, agora, a minha experiência com a energia do Rafa. Deve ser um jogo parecido com o de hoje. E quem sabe possamos levantar esse troféu com uma dupla 100% brasileira”, disse Melo.

FRANCÊS QUEBRA HEGEMONIA DOS ARGENTINOS

A sexta-feira terminou com a definição do último semifinalista da chave de simples no Jockey Club Brasileiro. E coube ao francês Alexandre Müller, algoz de João Fonseca na primeira rodada, quebrar a hegemonia dos argentinos. Três tenistas do país vizinho se garantiram nas semis, mais cedo. E Müller impediu o domínio total ao superar outro argentino, Francisco Cerundolo.

Atual número 60 do mundo, o tenista da França superou Cerundolo, vice-campeão de Buenos Aires ao perder para Fonseca no domingo passado, por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. No sábado, Müller vai enfrentar Francisco Comesaña, 86º do mundo e responsável por eliminar o alemão Alexander Zverev, maior favorito ao título.

A outra semifinal terá os argentinos Sebastian Baez e Camilo Ugo Carabelli, que é “lucky loser”. Baez, quinto cabeça de chave, é o atual campeão do torneio brasileiro. E segue no caminho para tentar se tornar o primeiro bicampeão da história da competição carioca, de nível ATP 500.