Com Isla e Vidal, seleção do Chile treinará no CT do Flamengo durante a Copa América Lateral-direito fez elogios à estrutura e ajudou na intermediação entre representantes chilenos e os dirigentes rubro-negros

Após manifestar diversas vezes sua admiração pelo Flamengo, Arturo Vidal poderá ser visto no Ninho do Urubu na próxima semana. Mas, para tristeza dos torcedores rubro-negros, ainda não será como jogador do clube. A seleção do Chile treinará no CT nos dias 15 e 16 de junho, após a partida contra a Argentina, pela Copa América. A notícia foi divulgada inicialmente pelo portal “ge”.

Atleta do Flamengo e convocado para a disputa do torneio continental, o lateral-direito Mauricio Isla teve uma papel importante ao intermediar o contato de representantes da seleção com os do clube rubro-negro. O jogador fez elogios à estrutura do CT, inclusive, comparando com os melhores da Europa.

Outras seleções, como Venezuela e Colômbia (comandada pelo técnico Reinaldo Rueda), também sondaram a possibilidade de treinar no Ninho do Urubu, mas tiveram o pedido negado.

– Por termos muitos jogadores que já atuaram na Europa, sabemos que nossa estrutura não deixa a desejar em relação aos CTs de lá em termos de equipamento, prevenção, parte médica, física e técnica. Os atletas reconhecem e transmitem para suas seleções. Recebemos até mais sondagens, como da Venezuela e Colômbia, através do Rueda, mas, por conta do calendário e de termos que treinar, não podemos atender a todos – disse o supervisor Gabriel Skinner, ao “ge”.

De acordo com Skinner, a Federação Chilena de Futebol, inclusive, colocou seu CT em Santiago à disposição quando o Flamengo for jogar no país.

Vale lembrar que, além de Isla e Vidal, a seleção chilena tem outros nomes conhecidos no futebol mundial, como o goleiro Claudio Bravo, o volante Charles Aránguiz e o atacante Alexis Sanchéz.

