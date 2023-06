Com interino e sem torcida, Vasco recebe o Cuiabá em busca de alívio no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Em meio à grande crise, o Vasco volta a campo com objetivo de reagir no Campeonato Brasileiro, desta vez sem o técnico Maurício Barbieri, demitido após a sexta derrota seguida. Nesta segunda-feira, às 21h, faz o último jogo da 12ª rodada, diante do Cuiabá, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O jogo estava marcado para São Januário, mas o estádio foi interditado após tumulto provocado pela torcida depois da derrota para o Goiás, por 1 a 0, na última quinta-feira. Foram jogados sinalizadores no gramado e houve bastante confusão no lado de fora. Além disso, o Vasco jogará sem torcida durante 30 dias ou até que o STJD julgue o caso.

Além das seis derrotas seguidas, o Vasco não vence há dez jogos, o segundo maior jejum da competição, atrás apenas do Coritiba, com 11. O Cuiabá também não está em boa situação. Após perder em casa para o Botafogo, por 1 a 0, permaneceu com 12 pontos.

Com a saída de Maurício Barbieri, o Vasco será comandado interinamente por William Batista, técnico do sub-20. Ele será auxiliado por Abel Braga, coordenador técnico. A tendência é que ele não faça muitas alterações, mas será necessário mexer no time. Isso porque o volante Andrey Santos levou o terceiro cartão amarelo. Como seu contrato vence na sexta-feira, ele não atuará mais pelo clube carioca, pois irá para o Chelsea.

Uma possibilidade para dar mais ‘casca’ ao time é escalar jogadores mais experientes. Assim, há chance de o atacante Pedro Raul retomar a titularidade, apesar do jovem Rwan estar correspondendo. No meio-campo, Carabajal, de 31 anos, também pode fazer seu primeiro jogo no time titular.

O zagueiro Robson, que cumpriu suspensão, está à disposição e deve formar dupla com Léo. Isso porque Manuel Capasso está se recuperando de lesão.

O técnico António Oliveira terá um desfalque importante no Cuiabá, pois o lateral-direito Matheus Alexandre está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, não há jogadores de ofício na posição, pois Mateusinho foi suspenso pelo STJD por suspeita de envolvimento em esquema de apostas.

Desta forma, a opção mais provável é que o esquema tático seja alterado, com três zagueiros: Allyson, Marllon e Alan Empereur. A boa notícia é que o atacante Deyverson retorna ao time titular após cumprir suspensão.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias