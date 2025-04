Com interino, Corinthians pega Sport para apagar faísca de crise e reencontrar vitórias

Ainda sem o novo técnico no comando do time, o Corinthians entra em campo neste sábado, às 16h, para enfrentar o Sport pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, a equipe alvinegra precisa apagar as recentes frustrações para virar a página da “era Ramón Díaz” e buscar melhores resultados nos torneios que disputa.

O Corinthians está na parte inferior da tabela do Brasileirão e soma apenas quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. O adversário desta tarde também vai mal no campeonato e se sente prejudicado pela arbitragem em lances cruciais quando enfrentou outros dois paulistanos: Palmeiras e São Paulo. O Sport é o lanterna da competição com apenas um ponto.

Enquanto aguarda por Dorival Júnior, o Corinthians terá em seu comando Orlando Ribeiro, técnico do time sub-20. A expectativa é que o duelo com o Sport seja o único com o interino no comando. Dessa forma, o treinador ex-seleção brasileira estaria à beira do campo no jogo de quinta, diante do Racing de Montevidéu, pela Sul-Americana, em Itaquera.

A equipe que o Corinthians levará a campo deve ter mudanças, mas pairam mais dúvidas do que certezas no CT Joaquim Grava. Com quatro dias de intervalo até o jogo decisivo pela competição continental, é provável que os titulares estejam à disposição desde o início.

Matheuzinho e José Martínez não podem atuar porque levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Titular, o lateral-direito deve dar lugar a Léo Maná. A tendência é que os líderes técnicos do elenco: Memphis, Yuri Alberto e Carrillo sejam mantidos no time.

Se o Corinthians já despediu seu treinador, do lado do Sport o comandante Pepa pode fazer seu último jogo no banco de reservas. O português está pressionado pelo mau início de Brasileirão (ou mini Paulistão já que vai enfrentar seu quatro paulista em cinco jogos) e, caso uma nova derrota aconteça, seu destino deve ser o mesmo de Ramón Díaz. O Sport pode contar com os reforços de Gonçalo Paciência, Sérgio Oliveira e Antônio Carlos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SPORT

CORINTHIANS – Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angilieri; Raniele, Breno Bidon e Carrillo; Memphis, Yuri Alberto e Ángel Romero. Técnico: Orlando Ribeiro (interino).

SPORT – Caíque França; Di Placido, João Silva, Chico e Hereda; Rivera, Sérgio Oliveira (Fabrício Domínguez), Du Queiroz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gonçalo Paciência (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Neo Química Arena.