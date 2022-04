Com interação e zoeira, Casimiro, Ronaldo e Gaules disputam audiência na final do Cariocão; veja como foi Os canais dos influenciadores foram licenciados oficialmente para transmissão do estadual

O Campeonato Carioca inaugurou uma nova era nas transmissões esportivas na Twitch ao licenciar quatro canais na plataforma de streaming para transmissão com imagens dos jogos. Durante a final deste domingo vencida pelo Fluminense, a tradicional briga de audiência de Globo, Record, SBT e Band foi substituída por Casimiro, Ronaldo, Gaulês e o canal do Cariocão.

É bem verdade que o Cariocão teve transmissão em TV aberta da Record, mas ao fechar o acordo com os canais da Twitch, o Cariocão apostou na Twitch para alcançar um público jovem e segmentado, em uma linguagem informal, com zoeira e até palavrões (em alguns casos) e, acima de tudo, interação em tempo real com os espectadores que fizeram a festa e a zoeira nos comentários.

Quem aproveitou melhor esse formato sem dúvidas foi Casimiro. O fenômeno da plataforma, que chegou a bater 500 mil acessos simultâneos em uma live sobre o documentário de Neymar, alcançou cerca de 260 mil acessos simultâneos durante a partida. Ao fim do jogo, Cazé falou um pouco sobre a emoção de estar transmitindo um jogo direto do Maracanã.

– A gente veio ver ao vivo. Esse fim de trabalho foi muito especial. O Fluminense é campeão merecido com Cano protagonista. Estou muito feliz de estar com vocês – disse, se referindo ao narrador e ao comentarista que o acompanharam na transmissão.

Os demais canais mostraram números bem mais modestos. O fenômeno do eSports Gaulês alcançou cerca de 24 mil acessos simultâneos, enquanto o canal Ronaldo TV – que não contou com a presença do Fenômeno, apenas com um narrador convidado – e o canal oficial do Cariocão tiveram cerca de 1,6 mil acessos de pico.

