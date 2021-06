Com Inter de olho em Lisca, presidente do América-MG descarta saída do treinador do Coelho Com a demissão de Miguel Angel Ramirez, o nome do técnico americano veio à tona na equipe gaúcha

Após demitir o espanhol Miguel Ángel Ramírez, o Internacional já tem alvo definido para assumir o comando do time gaúcho. É Lisca, que está no América-MG.

Lisca já comandou o Colorado no profissional, no ano do rebaixamento, em 2016, além de ter iniciado como treinador na base do Inter. Logo, a história de Lisca com o time do sul é forte.

Todavia, o América não quer perder seu comandante, que levou o Coelho ao vice-campeonato da Série B e às semifinais da Copa do Brasil em 2020. O presidente do Coelho, Alencar da Silveira Junior, quer evitar a saída de Lisca e promete lutar para manter o treinador.

-O Lisca vai ficar no América-MG. Ele está dentro do projeto do mandato passado e deste de agora, em que estou atuando. Nós temos plano para o futuro para ele-disse Alencar.

Lisca está no América-MG desde o início de 2020 e tem 58 jogos no comando da equipe, com 31 vitórias, 18 empates e nove derrotas. Ele é o atual vice-campeão mineiro, ao ser superado nas finais contra o Atlético-MG.

