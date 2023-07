Com inteligência artificial, Meta vive recuperação notável de suas vendas de anúncios

As ações da empresa Meta (META.O) tiveram um aumento de aproximadamente 8% nesta quinta, dia 27, graças a uma previsão otimista de receita, demonstrando como a inteligência artificial está impulsionando o engajamento e as vendas de anúncios mesmo em tempos econômicos incertos.

Os resultados do segundo trimestre foram tão positivos que 18 analistas elevaram o preço-alvo da ação, fazendo com que o valor de mercado da Meta aumentasse cerca de US$ 60 bilhões. A valorização das ações já ultrapassou o dobro ao longo deste ano.

Mark Shmulik, da Bernstein, enfatizou que a Meta se destaca no cenário de anúncios digitais e sua projeção de crescimento é impressionante, com uma taxa esperada de 15% a 24%, números que os investidores talvez esperassem apenas para o quarto trimestre.

Comparando-se ao Google, da Alphabet, a Meta registrou um aumento de 12% na receita publicitária do segundo trimestre, superando o crescimento de 3% do gigante da tecnologia. Isso mostra a recuperação sólida do setor de anúncios digitais.

Tanto a Meta quanto o Google estão caminhando para aumentar sua capitalização de mercado combinada em cerca de US$ 160 bilhões, um valor maior do que o de cerca de 90% das empresas listadas no índice S&P 500.

No entanto, o concorrente menor, Snap (SNAP.N), teve desempenho abaixo do esperado nas vendas de anúncios, uma vez que os anunciantes preferem plataformas mais estabelecidas.

Os resultados positivos da Meta também foram impulsionados pela melhoria na monetização dos Reels, seu formato de vídeo curto semelhante ao TikTok. O CEO Mark Zuckerberg revelou que o Reels agora gera uma receita anual superior a US$ 10 bilhões, em comparação com os US$ 3 bilhões do outono passado.

Ali Mogharabi, analista da Morningstar, explicou que os anunciantes estão confiantes nas capacidades aprimoradas de planejamento e medição de campanha com inteligência artificial da Meta, o que resultou em um aumento nos gastos com anúncios. Esse aumento de confiança está impulsionando ainda mais a monetização do Reels.

A abordagem da Meta focada em redução de custos e maior engajamento por meio da IA provou ser bem-sucedida em conquistar o mercado financeiro este ano, depois de enfrentar críticas por seus gastos pesados no ambicioso metaverso em 2022.

Os analistas têm uma expectativa média de preço de $ 355,50 para as ações da Meta, o que representa um aumento de 19% em relação ao último preço de fechamento. A empresa possui uma relação preço/lucro de 12 meses de 21,28, acima dos 20,47 da Alphabet e da média da indústria, que é de 15,18.

O rápido crescimento da receita da Meta ajudou a dissipar algumas preocupações sobre um possível aumento nas despesas em 2024, devido a honorários legais e investimentos em infraestrutura considerados essenciais para o setor de tecnologia avançar na corrida pela inteligência artificial.

Mark Mahaney, da Evercore ISI, ressaltou que, embora exista alguma incerteza sobre os gastos de capital em 2024, há também várias oportunidades de monetização provenientes dessas inovações.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias