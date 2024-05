Com inspiração em Dua Lipa, Ariana Grande e Luísa Sonza, Yanka lança EP ‘Coisas de Taurina’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 9:55 Para compartilhar:

No cenário musical brasileiro, um novo nome está em ascensão. Com uma jornada de 15 anos dedicada à música, Yanka surge no cenário pop nacional, pronta para conquistar o coração e a mente do público com seu EP de estreia, ‘Coisas de Taurina’, lançado no último dia 15 de maio em todas as plataformas digitais.

Inspirada por ícones contemporâneos como Dua Lipa, Ariana Grande e Luísa Sonza, Yanka explora uma sonoridade que abraça a dance music e o synth-pop, ao mesmo tempo em que resgata elementos clássicos dos anos 80, ecoando as influências de Rita Lee e outros artistas da época.

O EP ‘Coisas de Taurina’ é um marco significativo em sua carreira, composto por três faixas inéditas que apresentam uma atmosfera envolvente e cativante, exemplificada pelo single de estreia ‘Volta pra Mim’. As músicas da artista prometem envolver os ouvintes com suas melodias contagiantes e letras que refletem experiências e observações pessoais do artista.

Para o pré-lançamento, a cantora reuniu seus amigos mais próximos, cerca de 50 pessoas, que tiveram a oportunidade de curtir um pocket show exclusivo. Durante o evento, Yanka apresentou algumas referências musicais, incluindo Luísa Sonza, Rita Lee e Beatles.

“Foi bem legal reunir meus amigos queridos. Eles viram os três clipes que vão sair e as três músicas, e aí o pessoal gostou muito. Para mim, foi muito especial receber o feedback deles”, comenta Yanka.