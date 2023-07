Com início de insuficiência renal, quadro de saúde de Zé Celso se agrava

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 16:02 Compartilhe

Zé Celso Martinez, de 86 anos, está internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo desde terça-feira, 4 de julho, com queimaduras graves no corpo, por conta de um incêndio que tomou conta de seu apartamento. Segundo o jornal O Globo, o dramaturgo teve uma piora em seu quadro de saúde nesta quarta, 5.

Após não reagir bem aos tratamentos, ele está com início de insuficiência renal. Diante dessa situação, ele será submetido a mais medicações, com o intuito de deixar a pressão arterial controlada.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias