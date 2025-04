Com ingressos esgotados, Luan Santana atrai mais de 70 mil pessoas em Portugal

Artista que frequenta o topo das paradas musicais em Portugal, Luan Santana viu 70 mil ingressos se esgotarem em tempo recorde, fechando quatro dias de shows na MEOArena, em Lisboa. Os concertos vão acontecer dias 21, 22, 23 e 24 de agosto. O movimento em vendas já chega a 30 milhões.

Para quem está do outro lado do Atlântico, essa será a oportunidade exclusiva de assistir ao espetáculo “Luan Ao vivo na Lua”, projeto que coleciona grandes êxitos e números. Vale ressaltar que a quarta apresentação será a última desta turnê em Portugal.

Dono de uma carreira marcada por sucessos que se consumaram desde “Meteoro”, passando por “Chuva de Arroz”, “Morena” e “Abalo Emocional”, até o mais recente DVD, “Luan Ao Vivo na Lua”, o artista continua a conquistar público e a bater recordes. O espetáculo em questão é resultado do DVD gravado em julho do ano passado, combinando efeitos visuais e sonoros que proporcionam uma experiência única.

Antes mesmo de “Luan Ao Vivo na Lua”, é bom dizer, ele já havia superado todas as expectativas em Portugal. Luan é o artista mais executado em terras lusas.

Contratante responsável pelos shows agendados para agosto em Portugal, Jorge Veloso não economiza elogios ao cantor: “Luan Santana é, sem dúvida, um dos maiores fenômenos da música internacional e tem um lugar muito especial no coração do público português. O carinho que recebe dos fãs em Portugal é algo extraordinário, e isso reflete-se no sucesso absoluto das suas atuações por cá.”

“Em 2022, continua Veloso, Luan foi o artista mais ouvido no país, e as suas músicas continuam no topo dos airplays e das rádios portuguesas, reforçando a forte ligação que tem com o público. O mais impressionante é que Luan Santana consegue abranger e conquistar diferentes gerações, sendo um artista transversal a várias idades. O seu repertório emociona e cativa tanto os fãs mais antigos como os mais jovens, tornando os seus concertos experiências únicas e memoráveis para toda a família.”

Para o empresário, o projeto “Luan Ao Vivo na Lua” é algo inovador e ambicioso. “Estamos a investir num cenário e em estruturas diferenciadoras para proporcionar uma experiência única ao público. As quatro datas esgotadas na MEO Arena são a prova do impacto e da popularidade de Luan Santana, somando cerca de 70 mil bilhetes vendidos, não só em Portugal, mas também em países como França, Suíça, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, entre outros da Europa.”

Veloso conclui que “o sucesso do artista ultrapassa fronteiras, chegando ainda a públicos da África do Sul, Canadá e Estados Unidos da América”. Diante desse cenário, ele não tem dúvidas de que os ingressos a serem abertos para o show extra logo se esgotarão e completa:

“Luan Santana já fez história e continuará a fazê-lo, sendo o primeiro artista a realizar tantas datas consecutivas na MEO Arena. Este é um marco não só para a música brasileira, mas também para o panorama musical mundial, que poucos artistas conseguiram o feito. Estamos muito entusiasmados e gratos por fazer parte deste momento histórico!”