Com ingressos esgotados, Caxias do Sul recebe Italian Design Day

PORTO ALEGRE, 17 MAR (ANSA) – O Consulado Geral da Itália em Porto Alegre e o Consulado Italiano Honorário em Caxias do Sul, com apoio da empresa Florense, promovem nesta segunda-feira (17) o Italian Design Day no teatro da Universidade de Caxias no Sul, que teve seus ingressos esgotados para os mais de 600 lugares disponíveis, confirmando participação do público em peso.

A cerimônia de abertura contará com a presença do cônsul geral da capital gaúcha, Valerio Caruso, e do prefeito de Caxias do Sul, Adilò Di Domenico, ao lado de dois ilustres embaixadores do design italiano: o arquiteto Fabio Novembre e o designer David Dolcini.

Os palestrantes debaterão o tema “Desigualdade. O design para uma vida melhor”, dando foco ao papel fundamental do design no enfrentamento dos desafios sociais e na promoção de uma qualidade de vida acessível a todos.

O evento se insere no cenário do Salão do Móvel de Milão, em abril, destacando a importância do design italiano a nível internacional. À margem do Italian Design Day, ainda na Universidade de Caxias do Sul, será inaugurada a mostra “PINK.

Pioneiras do Design Gráfico. Mulheres na História do Design Gráfico Italiano”, uma iniciativa da Associação Italiana de Comunicação Visual, realizada em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores da Itália.

A exposição ficará em cartaz até 11 de abril e destaca figuras e contribuições de projetistas gráficas ativas entre os anos 1950 e 1970 na Itália, em um período de grandes mudanças para a sociedade, entre o desenvolvimento econômico e os novos costumes. Através de cartazes, livros, esboços, desenhos e fotografias, a mostra revela não só objetos gráficos extraordinários, mas também a vida de mulheres autônomas, corajosas e talentosas que conseguiram conciliar, com sucesso, a vida profissional e privada. (ANSA).