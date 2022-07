Com ingressos de até R$ 400, Palmeiras anuncia datas das vendas para duelo com o Atlético-MG Sócios-torcedores poderão comprar suas entradas a partir da manhã da próxima segunda-feira, já o público geral terá acesso ao sistema a partir de quarta-feira







Neste sábado, o Palmeiras anunciou que os ingressos para o duelo com o Atlético-MG, que ocorrerá na quarta-feira (10/8), às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores, estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir desta segunda, às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Os preços vão de R$ 180 a R$ 400.

Os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quarta (3/8), às 10h, quando começará a comercialização para o público geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Para este jogo, não haverá o Setor Família, que geralmente oferece gratuidade para crianças de 0 a 5 anos de idade.

Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda física no Allianz Parque acontecerá nos dias 8 e 9 de agosto, das 12h às 19h, nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 10, data do jogo, não haverá venda de ingressos nas bilheterias por conta do regulamento da competição.

Associados e donos de cadeiras cativas terão à disposição o setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, para adquirir as entradas. O atendimento também será nos dias 8 e 9 de agosto, das 12h às 19h, e no dia 10, das 12h até o intervalo da partida.

Confira os preços dos ingressos:

Gol Norte – R$ 180

Superior Norte e Sul – R$ 230

Superior Leste e Oeste – R$ 250

Gol Sul – R$ 300

Central Leste – R$ 320

Central Oeste – R$ 400

