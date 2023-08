Com indicadores macro, não dá para acreditar que teremos 2024 ruim, diz presidente da Abecip

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 16:29 Compartilhe

O presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), José Rocha Neto, afirmou que o ano de 2024 deve ser importante para a economia. Segundo ele, o crescimento deve ser menor que o de 2023, mas haverá uma preparação de uma retomada mais forte a partir de 2025.

“Com esses indicadores macro, não dá para acreditar que teremos um 2024 ruim”, disse ele durante o Abecip Summit, promovido pela entidade nesta quinta-feira, 24, em São Paulo. Rocha Neto afirmou que os índices de emprego têm se mostrado resilientes, o que ajuda a sustentar o setor de financiamento imobiliário e a própria economia.

O executivo lembrou que no final de 2022, quando o setor começou a estimar o que seria este ano, a estimativa do mercado apontava para um crescimento do PIB brasileiro abaixo de 1% em 2023. Agora, espera-se uma alta acima de 2%, a despeito do impacto dos juros altos sobre a atividade econômica.

“Não acho que vá ter uma surpresa tão positiva quanto a de 2023, mas vai ter sinais de melhora”, afirmou ele. “Acho que o ano de 2024 será muito importante, porque vamos conseguir preparar um relançamento, mas sem termos aqueles voos de galinha que tínhamos no passado.”

