Com humor inocente, filme de Chico Bento abre último dia da CCXP em 2024

Novo filme da Mauricio de Sousa Produções, Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa serviu como o pontapé inicial do último dia de CCXP24, que acontece neste domingo (8).

O longa ganhou uma sessão especial de pré-estreia no Palco Thunder, principal espaço de anúncios do evento, com direito à presença do diretor Fernando Fraiha e do elenco principal do filme, formado por Isaac Amendoim (Chico Bento), Anna Júlia Dias (Rosinha), Pedro Dantas (Zé Lelé), Davi Okabe (Hiro), Guilherme Tavares (Zé da Roça) e Lorena Oliveira (Tábata).

Muito aplaudido, o elenco infantil subiu caracterizado ao palco, interagindo com os apresentadores e arrancando gargalhadas da plateia ao agir e falar como seus personagens. As crianças prepararam o público para a fofa produção.

Como já se tornou esperado dos longas inspirados no trabalho de Mauricio de Sousa, Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa se apoia no carisma e na fofura de seu elenco principal. Apesar da pouca idade, Amendoim e companhia mostram um grande talento ao se transformar nos personagens tão amados dos gibis. Assim como Turma da Mônica: Laços, a escolha do elenco conquistou os corações do público, que ria sem pudor das tiradas inteligentes do roteiro e dos cômicos momentos de humor físico.

Como em qualquer painel que acontece no Palco Thunder, o público nem tentou conter a animação durante a exibição do filme. Dos risos altos à comemoração quando Mauricio aparece na telona, o auditório do São Paulo Expo se tornou abrigo para centenas de pessoas que, ao longo das quase duas horas de exibição, voltaram a ser crianças.

Com gostinho de gibi, Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa fez o público da CCXP24 rir com seu humor doce e inocente. Despretensioso, o filme conseguiu transformar a experiência de assistir a uma história infantil em uma experiência compartilhada única e deliciosa e que foi aplaudida de pé pelos presentes no auditório.

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa abriu este último dia de CCXP com muita fofura, adicionando mais um bem-vindo capítulo à história da franquia mais importante da cultura pop nacional.