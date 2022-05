Com Hulk artilheiro, Atlético-MG vence e se classifica na Libertadores

Com grande atuação do atacante Hulk, que marcou duas vezes, o Atlético-MG derrotou o Independiente Del Valle (Equador) por 3 a 1 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, na noite desta quinta-feira (19) no estádio do Mineirão.

Classificado!

Com dois gols de Hulk e um golaço de Savinho, o @Atletico venceu o @IDV_EC por 3-1 e garantiu vaga nas oitavas de CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/8BWOGuccgS — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 19, 2022

Com o resultado o Galo permanece na liderança do Grupo D com 11 pontos e ajudou o América-MG, que continua com chances de se classificar para as oitavas da Sul-Americana. Para isto o Coelho (que tem dois pontos) tem que superar o Del Valle (com cinco pontos) na próxima quarta (25) por ao menos quatro gols de diferença.

Jogando em casa, diante de mais de 28 mil torcedores, o Atlético-MG não poderia ter início melhor. Logo aos oito minutos o volante Allan descolou um ótimo passe em profundidade para o atacante Hulk, que bateu de três de dedos na saída do goleiro para abrir o marcador.

O segundo, também do camisa sete, saiu aos 11 da etapa final. Nathan acertou lançamento longo, Hulk dominou na entrada da área, avançou e bateu por cobertura. O Del Valle ainda descontou com Vargas, que aproveitou sobra de bola para superar Rafael.

Ele é incrível! ⚽️ Hulk, que nunca perdeu pela CONMEBOL #Libertadores, chegou a gols e está perto de ser o artilheiro histórico do @Atletico na Copa. pic.twitter.com/Cl3aVK4QRl — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 20, 2022

Porém, o Galo queria a vitória, e a confirmou aos 50. Mariano tocou para Savinho na ponta direita, que se livrou de um marcador para bater bonito, de curva, e acertar o ângulo.

Após o compromisso pela Libertadores, o Galo joga pela Copa do Brasil, onde pega o Brasiliense no domingo (22) na partida de volta da terceira fase. Na ida o Atlético venceu por 3 a 0.