Com homenagens a Rita Lee e Dona Onete, WME Awards chega à 7ª edição

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 5:06 Compartilhe

A primeira quinzena de dezembro será marcada pela sétima edição do WME Awards, prêmio totalmente dedicado às mulheres do universo musical. Com transmissão ao vivo pela internet, a premiação que acontece em São Paulo homenageará as cantoras Rita Lee, que revolucionou a música no Brasil, e Dona Onete, que ainda está fazendo história aos 84 anos. Pelo sétimo ano consecutivo, Preta Gil será a apresentadora do evento que irá premiar profissionais em 17 categorias.

O WME Awards faz parte do Women’s Music Event (WME), plataforma de música, tecnologia e negócios fundada por Claudia Assef e Monique Dardenne, que se consagrou como uma das mais importantes da indústria musical brasileira. Em 2023, ele adota uma nova nomenclatura e passa a se chamar WME Awards powered by Billboard Brasil.

“A Billboard Brasil embarca nesse projeto para impulsionar as entregas de mídia e conteúdo da premiação. O formato do prêmio permanece o mesmo, mas ele será amplificado em termos de mídia e buzz, refletindo o peso que a revista tem internacionalmente e somando ainda mais insumos para continuar sendo uma das maiores premiações da música brasileira”, conta Fátima Pissarra, CEO do veículo e uma das sócias e fundadoras do WME Awards.

As indicações de cada categoria serão feitas por um time de 600 embaixadoras de diferentes áreas da indústria musical, espalhadas pelas cinco regiões do país. A votação é dividida entre votos do júri técnico e votação popular, por meio do site do prêmio.

“A cada ano, o WME Awards fica mais diverso, principalmente em relação a gênero musical e regionalidade. Com seis edições de sucesso, hoje é a principal proposta de fomento de mulheres no mundo da música, tendo sido a primeira premiação totalmente dedicada a elas no Brasil. Nosso objetivo sempre foi simples, mas ao mesmo tempo grandioso: destacar a participação e promover a inclusão de mulheres no mercado da música”, afirma Monique Dardenne.

Somando as seis edições anteriores, já foram mais de 500 mulheres indicadas e mais de 180 premiadas no WME Awards. “Muito mais do que uma premiação, o WME Awards abre seu palco para um espaço de empoderamento, liberdade e reconhecimento de nomes que estão nos holofotes e fora deles. Através do prêmio, nós geramos emprego, renda, fomento artístico e empoderamento profissional, que possibilita a liberdade financeira das mulheres que trabalham com a música”, explica Claudia Assef.

A transmissão da premiação no ano passado contou com mais de 1.1 milhões de views totais, mais de 70 mil views de página e mais de 398 milhões de impressões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias