Com homenagem, CSA apresenta o seu uniforme para a temporada 2021

Nesta sexta-feira, a torcida do CSA conhece os novos uniformes do clube para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em parceria com a Volt Sport, marca 100% brasileira recém-lançada no mercado, os uniformes carregam a história vitoriosa do clube, fazem homenagem à torcida e relembram o histórico título nacional de 2017.

Nas camisas, o escudo do clube foi fabricado em ATK 3D, uma das tecnologias mais modernas do mercado, e o logo da empresa projetado em silicone. No uniforme 1, o foco principal são as listras escritas com as iniciais do clube, com um estrela destacada na vogal para relembrar o título da Série C. Na parte de dentro do símbolo, por trás da camisa, a frase “Tu és o meu amor, te sigo aonde for. Te dei meu coração, te amo, azulão” faz uma homenagem a uma das canções mais populares entre os torcedores azulinos.

Na camisa 2, o branco é a cor predominante. Em torno do escudo, um detalhe inédito, a frase “O Maior de Alagoas” projetada em marca d’água. Além disso, existe uma barra costurada por baixo da peça. Ao vestir, a impressão é de que o torcedor está usando o uniforme alternativo por cima da camisa principal, uma ação inovadora e esteticamente agradável. Na parte frontal inferior, mais uma surpresa, o lema “A estrela que só o maior tem” ressalta os conceitos trabalhados pela Volt para exaltar a inédita conquista nacional para o Estado de Alagoas.

‘A Volt Sport projetou as peças respeitando a identidade do CSA. Relembramos a conquista do Campeonato Brasileiro da Série C, algo marcante na história do clube e trouxemos detalhes daquela temporada para marcar o início desta trajetória. É uma honra produzir os uniformes de uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro’, afirmou Fernando Kleimmann, Sócio-diretor da Volt Sport.

‘As camisas estão lindas, o torcedor vai se encantar com os pequenos detalhes que estão nas peças. É o começo de uma caminhada de sucesso que o CSA espera percorrer ao lado da Volt Sport. É uma marca nova no mercado, nos ofereceram boas garantias de contrato e uma qualidade diferenciada para as peças’, declarou Ricardo Lima, Gerente Comercial de Marketing do CSA.

