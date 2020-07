Com homenagem a Morricone, Teatro alla Scala é reaberto

MILÃO, 6 JUL (ANSA) – O Teatro alla Scala, principal casa de óperas de Milão e da Itália, reabriu ao público na noite desta segunda-feira (6) e aproveitou para homenagear o maestro e compositor Ennio Morricone, que faleceu hoje aos 91 anos. No concerto de reinauguração o barítono Luca Salsi, a pianista Beatrice Rana e o violoncelista Mischa Maisky tocaram a música do artista italiano Tema d’amore, de “Nuovo Cinema Paradiso”. A retomada do calendário de espetáculos conta com uma minitemporada de quatro concertos programados até o dia 15 do mês que vem. As apresentações terão público máximo de 600 espectadores para evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus. Para o superintendente Dominique Meyer, é uma grande emoção encontrar o público e reabrir as portas do Scala. “A última vez que vim aqui foi para anunciar que as portas estavam fechadas ao público. Foi uma dor para todos, não sabíamos que ficaríamos fechados por quatro meses. Hoje à noite saí para encontrar o público”, disse ele pouco antes do começo do concerto. (ANSA)

