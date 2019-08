Com hexa na mira, Grêmio inicia semifinal contra o Athletico-PR na Copa do Brasil

Pentacampeão da Copa do Brasil, na qual faturou o título em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre, no confronto de ida da semifinal desta edição da competição nacional. Com os dois troféus consecutivos nos dois últimos anos, o Cruzeiro se isolou como maior vencedor da história do torneio, com seis taças, mas agora a equipe gaúcha tenta dar um importante passo para também se garantir na luta pelo almejado hexacampeonato.

Já o Athletico, vice-campeão em 2013, ainda persegue o seu primeiro título da Copa do Brasil e espera dar continuidade ao bom momento que vive nesta disputa depois de ter despachado o favorito Flamengo nas quartas de final, com direito a eliminar o rival no Maracanã lotado.

O jogo de volta do mata-mata entre gremistas e atleticanos será apenas no dia 4 de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, mas os dois times sabem que um bom resultado nesta quarta-feira pode ter um peso enorme para a decisão da vaga na final. Na outra semifinal, aberta na semana passada, o Internacional conquistou um importante triunfo ao superar o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão. Com isso, também no próximo dia 4, em Porto Alegre, poderá avançar à luta pelo título com um empate.

Para abrir vantagem nesta semifinal, o Grêmio terá força máxima à disposição. Recuperado de dores nos tendões, que o fizeram ser poupado do jogo contra o Flamengo, no último sábado, no Maracanã, Diego Tardelli treinou normalmente pelo segundo dia consecutivo e foi liberado nesta terça-feira pelo departamento médico gremista para ficar à disposição de Renato Gaúcho para o jogo desta quarta.

Porém, apesar de Tardelli provar que superou o problema ao trabalhar sem restrições no treino realizado sob clima frio na tarde desta terça no CT Luiz Carvalho, o treinador manteve a dúvida sobre quem escalará como titular do ataque. O comandante fechou a primeira parte da atividade, na qual dirigiu um trabalho tático, e permitiu a presença da imprensa apenas quando os atletas realizavam o tradicional rachão recreativo de véspera de jogo.

André desponta como favorito para ser escalado como titular, mas Tardelli também tem chance de entrar no lugar do atacante na formação inicial. E o único desfalque da equipe tricolor para o confronto desta quarta é o recém-contratado atacante Luciano, que não pode atuar pelo time gremista por já ter defendido o Fluminense nesta edição da Copa do Brasil.

E quem apareceu para dar entrevista coletiva na véspera do jogo desta quarta não foi Renato Gaúcho, mas sim o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que pediu pelo forte apoio dos torcedores no estádio e aproveitou para clamar pelo bom comportamento nas arquibancadas, em iniciativa que já visa a partida de volta do mata-mata.

O mandatário revelou que as direções do Grêmio e do Athletico-PR entraram em um acordo para liberação de 2.200 ingressos para o torcedor visitante tanto para o duelo em Porto Alegre quanto para o jogo de volta em Curitiba. E agora o dirigente espera que também haja respeito da torcida do clube ao seguidores do rival já a partir desta quarta-feira.

“Nós estamos pedindo que a torcida do Grêmio não faça qualquer situação de afronta, como tivemos na Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, onde na verdade tivemos uma situação de foguetório… Peço que a torcida do Grêmio seja extremamente receptiva para que depois possamos ser bem recebidos pela torcida do Athletico-PR”, disse.

CARRASCO DE NOVO? – Pelo lado do Athletico-PR, um dos jogadores do elenco mais motivados para o confronto é o centroavante Marco Ruben, que tem boas recordações em encontros com o rival tricolor gaúcho. Em 2016, pela Copa Libertadores, marcou três gols e ajudou o Rosario Central a avançar às quartas de final, passando pelo Grêmio. Um dos gols foi assinalado na casa adversária, em um triunfo por 1 a 0.

“Eu me lembro bem, foi uma grande eliminatória. Tomara que eu possa repetir isso. Se não conseguir, vou me esforçar ao máximo em campo para ajudar a equipe”, destacou Marco Ruben. “Tenho muita expectativa neste ano, nesta Copa do Brasil. Estamos a poucas partidas de jogar uma final e de poder conquistar a Copa do Brasil”, disse.

De volta ao Brasil após conquistar a Levain Cup, no Japão, e descansado da longa viagem, Marco Ruben se diz preparado para ajudar o Athletico-PR. “Foi muito importante ter descansado”, afirmou o atacante, que foi poupado na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no fim de semana. “Foi difícil me adaptar à troca de horários, mas agora já estou bem. Pude descansar bem à noite e me sinto bem, com muita vontade e preparado para tudo que está por vir”, completou.

O último treinamento para o duelo de ida do mata-mata foi realizado no CT do Caju, em Curitiba, na manhã de terça-feira. A escalação titular deverá ser praticamente a mesma da vitória por 4 a 0 sobre o Shonan Bellmare, no último dia 7, no Japão, pela decisão da Levain Cup, antiga Copa Suruga.

A única mudança deverá ocorrer na zaga. Pedro Henrique, escalado em solo japonês, não poderá jogar por já ter defendido o Corinthians na Copa do Brasil deste ano. Com isso, Lucas Halter, de apenas 19 anos, deve ganha nova chance na equipe.