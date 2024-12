Com herança de R$ 1,4 bilhão, veja quanto recebeu cada filho e sobrinho de Gugu; Rose Miriam receberá valores

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 23:58 Para compartilhar:

Após cinco anos da morte do apresentador Gugu Liberato, a família do apresentador, finalmente, chegou a um consenso sobre a divisão da herança do comunicador, avaliada em R$ 1,4 bilhão. O acordo fez com que fosse encerrada uma longa disputa judicial que dividiu a família e trouxe à tona detalhes íntimos e secretos da vida do apresentador. O Fantástico, da TV Globo, deste domingo, dia 15, exibiu reportagem sobre o assunto.

O apresentador morreu em novembro de 2019, depois de sofrer um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Depois de uma disputa judicial que levou cinco anos, o testamento de Gugu foi respeitado, deixando 75% de seu patrimônio para seus três filhos (João Augusto, Sofia e Marina) e 25% aos seus cinco sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante. Ela poderia ter direito a até 5% da herança por conta disso, mas abriu mão do valor, afirmando que queria apenas cumprir a responsabilidade dada a ela por amor e lealdade ao irmão.

Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos de Gugu, não tinha sido mencionada no testamento, o que provocou uma batalha judicial. Ela entrou com uma ação para reconhecimento de união estável com Gugu, o que lhe garantiria 50% dos bens do apresentador. Depois, a disputa se intensificou ainda mais quando o chef de cozinha Thiago Salvático também reivindicou o reconhecimento de sua união estável com Gugu. Ele desistiu da ação, mas, tempos depois, entrou com outra ação novamente. No entanto, a relação não foi reconhecida pela Justiça até hoje. Em agosto de 2024, Rose Miriam decidiu renunciar ao processo de reconhecimento de união estável, afirmando que não precisava provar nada a ninguém sobre seu relacionamento com Gugu. De acordo com o filho mais velho de Gugu, o pai nunca quis se casar e dizia que a relação com Rose era apenas de amizade e de parceria. Depois de uma conversa entre a família do apresentador e seus respectivos advogados, o testamento dele foi respeitado. Então, os filhos dele decidiram depositar parte da herança em um fundo de investimentos internacional. Ele gera um rendimento mensal que vai direto para uma conta em nome de Rose Miriam. O valor desse rendimento não foi revelado pela família, no entanto, ele será vitalício para ela. Os familiares garantem que o dinheiro é muito bom e que ela não terá que pedir valores para mais ninguém. Em entrevista, a mãe dos filhos de Gugu disse que o valor é muito mais do que ela esperava receber. Recentemente, também foi revelado que o comerciante Ricardo Rocha, que afirmava ser filho de Gugu, não é filho do apresentador. Exame de DNA comprovou a informação.