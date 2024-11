Com hat-trick de Vini, Real Madrid goleia Osasuna no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2024 - 12:58 Para compartilhar:

Depois de duas derrotas consecutivas, o Real Madrid (2º) voltou a vencer ao golear em casa o Osasuna por 4 a 0 neste sábado (9), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, com três gols do brasileiro Vinícius Júnior.

Com o resultado, o time merengue chega à pausa da data Fifa em segundo na tabela, com 27 pontos, seis atrás do líder Barcelona, que non domingo visita a Real Sociedad.

O Real, no entanto, tem um jogo a menos, contra o Valencia, que foi adiado por conta das inundações ocorridas na Espanha há duas semanas.

Depois das duas últimas derrotas no estádio Santiago Bernabéu, para o Barça (4 a 0) em LaLiga e para o Milan (3 a 1) na Champions, o Real Madrid tinha a obrigação de vencer o Osasuna para não aumentar sua crise.

Contra um adversário frase, Vini Jr. abriu o placar no primeiro tempo (34′) finalizando dentro da área depois de jogada que começou com uma roubada de bola de Jude Bellingham.

O jogador inglês marcou o segundo do Real antes do intervalo (42′), encobrindo o goleiro Sergio Herrera depois de receber um passe longo do jovem Raúl Asencio.

No segundo tempo, Vini marcou mais duas vezes para fechar a goleada: primeiro após receber lançamento do goleiro Andriy Lunin e driblar Herreira para mandar a bola para as redes (61′) e depois aproveitando passe de Brahim Díaz (69′).

A notícia ruim para o Real Madrid foram as lesões dos brasileiros Rodrygo e Éder Militão e do lateral-direito Lucas Vázquez, que se juntam à vasta lista d desfalques da equipe (Courtois, Carvajal, Alaba, Tchouameni).

Rodrygo e Vázques aparentemente tiveram problemas musculares, mas o caso de Militão pode ser mais grave, já que sentiu o joelho direito, sendo substituído por Raúl Asencio.

Em agosto de 2023, o zagueiro brasileiro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no primeiro jogo do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, e ficou oito meses afastado após passar por cirurgia.

