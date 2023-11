Com hat-trick de Mbappé, PSG vence Reims e é o novo líder do Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2023 - 17:42 Para compartilhar:

Hat-trick de Kylian Mbappé e liderança: o Paris Saint-Germain venceu o Reims fora de casa por 3 a 0, neste sábado (11), pela 12ª rodada do Campeonato Francês, que agora tem a equipe parisiense no topo da tabela.

O PSG não deixou escapar a oportunidade de se tornar líder depois de o Nice tropeçar na sexta-feira, com o empate sem gols com um Montpellier.

A vitória sobre o Reims veio sem sustos, com Mbappé abrindo o placar logo aos três minutos, aproveitando cruzamento de Ousmane Dembelé.

No segundo tempo, o camisa 7 ampliou para o PSG depois de receber grande passe do espanhol Carlos Soler (59′) e completou seu hat-trick em jogada similar, dessa vez com assistência de Bradley Barcola (82′).

Mbappé disparou na artilharia do campeonato com 13 gols, seis à frente do nigeriano Akor Adams, do Montpellier.

“Não preciso jogar bem para fazer gols, mas quero as duas coisas, marcar e jogar bem. Esse é o meu objetivo, para ajudar a equipe da melhor maneira possível”, declarou o astro francês à Amazon Prime, que transmitiu a partida.

“Hoje queríamos vencer, queríamos a liderança. Missão cumprida, temos que ficar felizes”, acrescentou.

Depois da partida, o técnico do PSG, Luis Enrique, surpreendeu ao criticar a atuação de Mbappé, apesar dos três gols.

“Não estou muito feliz com Kylian hoje. Nos gols não tenho nada a dizer, mas ele pode ajudar mais a equipe”, declarou o treinador espanhol.

“Vou conversar com ele em particular, nunca será público”, acrescentou. “Ele é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida, mas precisamos que ele faça mais. É a minha opinião, talvez eu esteja errado”, disse Luis Enrique.

Outro jogador do PSG que brilhou neste sábado foi o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, que com grandes defesas impediu o Reims de reagir na partida.

“Espero continuar ajudando a equipe, esse é o meu objetivo. Somos uma equipe que ataca muito bem e também temos que defender muito bem”, analisou Donnarumma.

A vitória também é um alívio na pressão sobre os parisienses, que no meio da semana foram derrotados pelo Milan por 2 a 1 na fase de grupos da Liga dos Campeões.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Montpellier – Nice 0 – 0

– Sábado:





Reims – PSG 0 – 3

(17h00) Le Havre – Monaco

– Domingo:

(11h00) Lille – Toulouse

Clermont-Ferrand FC – Lorient

Metz – Nantes

(13h05) Rennes – Lyon

(16h45) Lens – Olympique de Marselha

– Quinta-feira:

(16h30) Brest – Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 27 12 8 3 1 29 9 20





2. Nice 26 12 7 5 0 13 4 9

3. Monaco 23 11 7 2 2 25 14 11

4. Reims 20 12 6 2 4 17 15 2

5. Lille 19 11 5 4 2 14 10 4

6. Brest 15 11 4 3 4 11 13 -2

7. Le Havre 14 11 3 5 3 12 13 -1

8. Nantes 14 11 4 2 5 16 20 -4

9. Olympique de Marselha 13 10 3 4 3 12 12 0

10. Lens 13 11 3 4 4 12 13 -1

11. Rennes 12 11 2 6 3 16 15 1

12. Montpellier 12 11 3 4 4 15 14 1

13. Strasbourg 12 11 3 3 5 9 15 -6

14. Toulouse 11 11 2 5 4 12 15 -3

15. Lorient 11 11 2 5 4 15 20 -5

16. Metz 10 11 2 4 5 9 17 -8

17. Clermont-Ferrand FC 6 10 1 3 6 7 14 -7

18. Lyon 4 10 0 4 6 8 19 -11

bur-bap-lve/dr/mcd/cb

